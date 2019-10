Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa: Completata la governance

Confermato Roberto Benvenuto, il Direttore Generale più giovane della Toscana resta alla guida dell’ente fino al 2024.

Roberto Benvenuto rimane alla guida della struttura tecnico operativa del Consorzio 5 Toscana Costa, dove è approdato all’inizio del 2015, poco dopo la riforma del sistema della bonifica e la nascita del nuovo ente.

Laureato in ingegneria dell’ambiente e del territorio, dal 1 ottobre, è stato riconfermato direttore generale e rimarrà in carica fino al 2024. La sua nomina è arrivata da pochi giorni, con il decreto firmato dal Presidente Giancarlo Vallesi, alla conclusione del nuovo e articolato iter introdotto con la modifica della LR 79/2012.

Il percorso, che esclude qualsiasi forma di automatismo e prevede una selezione dall’esito tutt’altro che scontato, è iniziato prima delle ferie e si è concluso alla fine di settembre. Superata la selezione, sul nome di Benvenuto è arrivata l’intesa (resa necessaria dalla normativa vigente) del governatore Enrico Rossi: un atto non formale ma sostanziale visto che, prima di esprimere un parere definitivo, il numero uno della Regione Toscana ha voluto incontrare tutti i professionisti che hanno risposto all’avviso pubblico.

Al termine dei colloqui, la decisione e il via libera che ha consentito il completamento della governance di tutti i Consorzi. Il Toscana Costa con Benvenuto centra lo stesso record già messo a segno nel 2015: quello di avere alla guida il Direttore Generale più giovane della Toscana.

Per età anagrafica, non certo per l’esperienza maturata nel settore della bonifica. Il suo percorso professionale infatti inizia da lontano. Nel 2001 all’interno del piccolo Consorzio della Val di Cornia; prosegue nel Consorzio Alta Maremma di cui, dal 2005 al 2010, diventa direttore; passa dal Consorzio Bonifica Grossetana che guida fino al febbraio 2014, quando diventa vice direttore del neonato Consorzio 6 Toscana Sud.

Nel 2015 arriva l’incarico ai vertici di uno dei sei Consorzi creati dalla LR 79/2012: il 5 Toscana Costa, dove il 30 settembre scorso ottiene la riconferma fino al 2024.

“Sono stati anni impegnativi e difficili, dedicati a migliorare l’efficienza e la qualità delle manutenzioni dei corsi d’acqua, anche per far fronte alle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici; spesi per completare il percorso di razionalizzazione del sistema della bonifica; segnati dalla drammatica esperienza di un grave evento alluvionale. Ma sono stati anche anni carichi di soddisfazioni, di risultati operativi importanti, di investimenti per garantire una maggiore sicurezza al reticolo di gestione; di nuovi progetti per il territorio, tra cui la sigla del contratto del fiume Cornia. Il futuro? E’ continuare ad investire nelle manutenzioni, coniugando sicurezza e rispetto dell’habitat naturale”, commenta Benvenuto dopo la nomina.

“La conferma di Roberto Benvenuto è un importante riconoscimento personale, che premia la sua professionalità e la sua esperienza – aggiunge il Presidente Giancarlo Vallesi -. Ma documenta anche il buon lavoro svolto dal Consorzio dal 2015 ad oggi. Insieme abbiamo affrontato tante sfide, difficoltà, progetti. Ritengo che, insieme, potremo consolidare i risultati raggiunti e contribuire a migliorare ancora la sicurezza idraulica e idrogeologica del nostro splendido territorio”.