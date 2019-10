Marras: La Tirrenica è la nostra strada verso il futuro.

Grosseto: “Andare avanti con la Tirrenica per non tornare indietro. Quante volte l’abbiamo letto e sentito? Quante volte lo abbiamo detto, urlato, ribadito? Tante, troppe probabilmente, ma sempre con la convinzione di chi crede che questa strada sia indispensabile per la mobilità della Maremma e della Toscana del sud.

L’impegno per la soluzione della ‘questione Tirrenica’ negli è stato intenso, io stesso da presidente della Provincia prima e da consigliere regionale poi, ho firmato molti atti d’indirizzo, ho fatto incontri, ho condiviso progettualità e crono programmi, con il territorio e con i vari rappresentanti governativi che si sono alternati nel tempo. Dopo la chiusura del mandato ministeriale di Delrio è calato il buio sul progetto di adeguamento dell’Aurelia, nessun contatto da Roma, nessuna risposta, nessun avanzamento.

Adesso, l’auspicio è che si possa riaprire il dialogo con il nuovo Ministro e ripartire da dove eravamo arrivati: il via libera al finanziamento e la costruzione di un crono programma definitivo per l’avvio e delle gare e poi dei lavori.

Abbiamo raggiunto la condivisione piena sul progetto di adeguamento, non è stato facile e tornare indietro adesso sarebbe folle.

Per tutto questo, - conclude Marras - io sabato 12 parteciperò alla mobilitazione promossa da “Sì Grosseto va avanti” e chiedo a tutti voi di esserci, se saremo in tanti potremo lanciare un messaggio ancora più forte: basta rimandare, la Tirrenica è la strada per lo sviluppo della Maremma e della Toscana, è la strada per il nostro futuro e non possiamo più aspettare!”