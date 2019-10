‘Ospedale in musica’: al via il progetto al Misericordia

D’Urso: “L’ospedale per i cittadini e dei cittadini ”.

Grosseto: Il Misericordia apre le porte al progetto “Ospedale in Musica”, promosso dall’associazione A.Gi.Mus di Grosseto, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Grosseto.

L’Asl Toscana sud est aderisce all’iniziativa musicale, coordinata dalla professoressa Gloria Mazzi, presidente della sezione grossetana di A.Gi.Mus, con l’intento di portare la musica all’interno della struttura sanitaria, avvicinandola ai degenti e alle loro famiglie e offrendo al tempo stesso un importante momento culturale rivolto a tutta la cittadinanza.

L’evento musicale grossetano si svolgerà presso l’auditorium del nuovo blocco ospedaliero e sarà in effetti aperto ai pazienti dell’ospedale, ma anche ai cittadini e a chiunque vorrà partecipare per godere di un momento di arte e di svago in compagnia.



La rassegna musicale prevede un cartellone di grande interesse e qualità che spazierà in molti generi musicali. Tre gli appuntamenti in programma che prenderanno il via sabato 12 ottobre con il concerto del gruppo “Musica da ripostiglio” e le loro cover di Adriano Celentano; il secondo concerto si terrà sabato 16 novembre, con un tributo a Fabrizio De Andrè, interpretato da “Anime salve”, al violino e chitarra e dalle voci del quartetto “C. Cavalieri”; l’ultimo appuntamento di questa prima edizione si svolgerà domenica 1 dicembre con un momento tutto canto e pianoforte, grazie ai “Sister & Brothers Gospel Choir Ensamble”. Tutti i concerti si terranno alle ore 10.



“Si tratta di un progetto corale che realizziamo in sinergia con altre istituzioni locali e l’associazione A.Gi.Mus., per il benessere delle persone. – commenta il direttore generale Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso – I luoghi di cura, come il nostro ospedale, possono essere vissuti con accezione positiva e non necessariamente come luoghi di sofferenza. Il progetto vuol far passare un messaggio di aggregazione e convivialità, grazie all’importante valore sociale e ai benefici sulla salute che la musica porta con sé. I concerti rappresenteranno momenti di svago, realizzati in una struttura messa a disposizione di tutta la popolazione, l’ospedale che si apre ai cittadini”.



“Musica in Ospedale” del Misericordia fa parte del progetto regionale, curato dall’Associazione A.Gi.Mus. Firenze, che prevede attività di musica in 11 ospedali della Toscana.



“L'ospedale è, da sempre, una città nella città. – afferma il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Una comunità nella comunità, con norme e tempi differenti e che regolano spesso situazioni delicate e complesse. Come tutte le comunità, anche la vita in ospedale è fatta di relazioni, di comunicazione. La musica è uno degli strumenti principe nel mettere in contatto persone ed emozioni. Ed il valore di questo progetto sta proprio nel mettere in contatto un pezzo importante della quotidianità all'interno di un sistema difficile, in cui ci si confronta con il dolore e la malattia. La musica, anche in questo caso, sarà terapia efficace”.



“Come presidente A.Gi.Mus di Grosseto sono felice di questa collaborazione con l’ospedale della mia città. - afferma Mazzi - Quest’ultimo era il tassello mancante di una progettualità già in essere in altri ospedali toscani tra cui il San Donato di Arezzo e Careggi di Firenze. In questi eventi, la musica, diventa strumento di benessere sia per gli operatori ospedalieri che per i degenti. I riscontri positivi avuti nelle precedenti esperienze ci confermano che l’iniziativa ha una forte valenza sociale oltre che culturale in un luogo preposto alla cura della persona in un momento di fragilità personale”.



"Musica in ospedale', la gioia delle note per essere vicini a chi vive momenti di difficoltà. L'ospedale di Grosseto, con la collaborazione di A.Gi. Mus. locale, apre alla musica con un accattivante concerto. La direzione nazionale dell'associazione plaude all'iniziativa che vede valenti giovani musicisti impegnati, consolidando un'attività che vede la Regione Toscana capofila nel settore". - conclude Raoul Gallini, vicepresidente nazionale A.Gi.Mus.



Alla conferenza stampa di oggi sulla presentazione del progetto “Ospedale in musica” erano presenti il direttore generale Asl, la dottoressa Chiara Guidoni e la dottoressa Simona Spadafina per la direzione di presidio, il consigliere regionale delegato dall’assessore Saccardi, Leonardo Marras, la presidente dell'associazione A.Gi.Mus sezione di Grosseto.