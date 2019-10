Problema Lupi, Pastorelli: â€˜Allarme, sono arrivati alle porte dei centri abitatiâ€™

Problema Lupi, Pastorelli: ‘Allarme, sono arrivati alle porte dei centri abitati’

Grosseto: L'allarme della presidente del Comitato Pastori d'Italia, Mirella Pastorelli, i lupi sono alla porte dei centri abitati.

Tra Vetulonia e Buriano è stato predato un montone, alla luce di questo episodio c'è molta preoccupazione nei proprietari dell'animale, come hanno dichiarato alla Presidente, perchè nella zona dove abitano non c'è la macchia e questo è motivo di tanta preoccupazione, essendo l'habitat del lupo il bosco ,ma, ultimamente, quando è affamato se ne va in giro ovunque fino ad arrivare alle abitazioni, quindi sia i proprietari che gli stessi abitanti sono allarmati soprattutto per i bambini, i quali non potranno più giocare liberamente nel prato come sempre.

I proprietari inoltre hanno dichiarato che del montone è rimasta solo la testa portata via dal veterinario per certificare la predazione, non essendo il primo danno che subiscono , hanno denunciato e chiesto i risarcimenti , dalla regione Toscana, dalla quale però non hanno ottenuto nessun indennizzo.

Ecco perchè, ultimamente tanto silenzio da parte degli allevatori che si sentono molto beffeggiati sia dalla regione che dal governo. Dinanzi ad episodi cosi gravi l'Assessore Remaschi e il Ministro Costa pensano di cominciare a prendere il problema in mano e risolverlo seriamente o si aspetta che ci scappi il morto e poi si risolve.