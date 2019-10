Semplificate e potenziate le modalità di pagamento per i servizi educativi e scolastici

Sono aumentate le possibilità di scelta. E il pagamento on line è esteso anche ai servizi per la prima infanzia e per il trasporto scolastico.

Grosseto: Sono state semplificate e potenziate le modalità di pagamento di tutti i servizi educativi e scolastici dall’anno in corso.

E' stata infatti estesa la possibilità di pagamento on line anche per i servizi per la prima infanzia e per il trasporto scolastico.



Il Comune ha adottato pagoPA, attraverso la piattaforma Iris della Regione Toscana, quale strumento per rendere più facile, sicuro e trasparente il pagamento dei servizi: trasporto, rette per il nido e rette per la scuola dell’infanzia comunali, offrendo una ulteriore alternativa ai metodi già esistenti.



Il cittadino riceverà un avviso PagoPA e potrà scegliere fra diverse modalità di pagamento: online o in modalità tradizionale cartacea.



“L’Amministrazione comunale è orgogliosa di offrire ai propri cittadini un sistema digitale semplice e sicuro che permetterà, per la prima volta per tutti i servizi educativi e scolastici, di pagare scegliendo la modalità preferita, con la garanzia della rapidità e della piena trasparenza del pagamento stesso, conoscendo preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare e avendo garanzia della correttezza dell’importo da pagare – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Chiara Veltroni, assessore alla Pubblica istruzione e ai Servizi educativi –; si potrà inoltre avere l’opportunità di monitorare comodamente la propria situazione contabile e verificare i pagamenti effettuati e quelli dovuti”.



Qui, nelle pagine dedicate sul sito internet del Comune di Grosseto, tutte le info:

https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/servizio-mensa/

https://new.comune.grosseto.it/web/aree-tematiche/scuola-educazione-e-politiche-giovanili/