‘Puliamo il Mondo’. Consorzio Bonifica ‘tira a lucido la spiaggia’

Bellacchi: “Bella operazione tra i bagnanti che si godevano una giornata di sole in riva al mare. E’ stata l’occasione per spiegare il ruolo del Consorzio di Bonifica e l’attività svolta per l’attenuazione del rischio idraulico e la sicurezza del territorio”.

Decine di sacchetti zeppi di plastica e carta, oltre a qualche ingombrante. Si è conclusa con un ricco bottino la caccia organizzata dal Consorzio 6 Toscana Sud a Riva del Sole, nel comune di Castiglione della Pescaia, nel quadro della manifestazione Puliamo il Mondo, promossa da Legambiente.

Centrato l’obiettivo: ripulire una delle spiagge della Maremma più famose dell’estate 2019. Purtroppo infatti anche in quella che, dopo l’apparizione delle tartarughe Caretta caretta, è diventata una icona della biodiversità, l’inciviltà e la maleducazione non sono scomparse.

Lo ha dimostrato il risultato della maxi operazione di pulizia che si è svolta ieri pomeriggio, coordinata dal Consorzio in collaborazione con l’associazione tartAmare Onlus e partecipata da tanti volontari.

Gli eco-spazzini guidati da Valeria Angelini, referente dell’ente, si sono dati da fare armati di guanti e sacchetti.

Due ore di lavoro e un ottimo risultato. Tanti rifiuti raccolti tra quanti approfittavano di una bella giornata di sole per conservare la tintarella, ma soprattutto una grande lezione di educazione ambientale all’aria aperta per tutti e l’occasione per presentare il Consorzio be to be.

“Ringrazio i partecipanti che ci hanno dato una mano e che, in modo simbolico ma efficace, hanno contribuito a diffondere messaggi positivi sulla necessità di adottare comportamenti più rispettosi dell’ambiente. Abbiamo approfittato di questa opportunità per raccontare chi è e cosa fa il Consorzio, impegnato in una battaglia quotidiana per la riduzione del rischio idraulico, rischio aggravato dall’abbandono dei rifiuti in alveo e lungo i corsi d’acqua”, ha commentato il Presidente Fabio Bellacchi.