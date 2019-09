Incidente stradale strada Madonnino

Gallotta (Fp-Cgil): Oggi purtroppo aggiorniamo una macabra lista di morti sul lavoro. Col governo abbiamo iniziato ad affrontare il dossier sicurezza. Non molleremo anche per onorare le vittime».

Roccastrada: «La lista insopportabile dei morti sul lavoro è stata aggiornata appena stamani, con Morena Tufi, dipendente di Sei Toscana, morta sulla strada di Montelattaia alla guida del proprio mezzo di servizio». Sono le parole del segretario della Funzione pubblica della Cgil, Salvatore Gallotta, a commento dell’incidente sul lavoro che da stamani ha funestato la giornata.

Nelle more della conclusione delle indagini, come Cgil vogliamo prima di tutto esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Ma anche ribadire che salute e sicurezza dei lavoratori non possono che andare di pari passo.

Proprio nei giorni scorsi il Governo su istanza del sindacato ha ripreso in mano il dossier della sicurezza sul lavoro, nella consapevolezza che non è accettabile assistere immobili alla strage quotidiana che è una vergogna per il Paese.

La Cgil su questo non demorderà mai, anche per onorare la memoria dei troppi lavoratori scomparsi in circostanze tragiche. Com’è avvenuto a Morena Tufi».