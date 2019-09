Zootecnia, il Comitato Pastori d'Italia auspica il risultato riconosciuto alla leggi sulla Gestione dei grandi carnivori

Grosseto: La Presidente del Comitato Pastori d'Italia, Mirella Pastorelli, ringrazia il Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, per il risultato ottenuto dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto legittime le leggi provinciali di Trento e Bolzano varate la scorsa legislatura in materia di gestione dei grandi carnivori, leggi contro le quali lo Stato fece ricorso.

Grande soddisfazione del Presidente Fugatti perchè adesso le prerogative dello Statuto delle province di Trento e Bolzano consentono l'immediata attuazione della direttiva Habitat, per quanto concerne le deroghe dell'articolo 16 con riferimento di prelievo e dell'eventuale abbattimento dei grandi carnivori in presenza di eccezionali criticità. Un grande risultato che porterà vantaggi su tutto il territorio nazionale.

La Presidente, alla luce di quanto sopra esposto, si rivolge all'assessore Marco Remaschi e gli chiede se ha intenzione di seguire le orme del Presidente Fugatti in modo da ottenere gli stessi risultati per la zootecnia, avvolta ultimamente da un grande silenzio che deve incutere solo tanta preoccupazione ai politici, essendo in aumento le predazioni, ma gli allevatori sfiduciati dalla politica e oberati dalle spese paventano la chiusura delle aziende , procurando ingenti danni all'economia nazionale ed all'ambiente.

Dinanzi ad un quadro sempre più allarmante il Comitato Pastori d'Italia, attraverso i responsabili, sta dialogando con gli assessori all'agricoltura delle regioni che presentano la stessa problematica in modo da condividere percorsi unitari da sottoporre al Ministro Costa, al quale è gà stata fatta richiesta di un tavolo congiunto con la Ministra Bellanova per affrontare temi sensibili come: predazione, CETA , OGM (organismo geneticamente modificato), ed aumento del gasolio agricolo. La Presidente chiude con un appello al governo: continui il lavoro cominciato, con la legislatura precedente, sulla tracciabiabilità e sgravi fiscali se veramente vuole incrementare i consumi e valorizzare le esportazioni.