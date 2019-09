â€˜15ma Giornata Nazionale di ABIOâ€™

‘15ma Giornata Nazionale di ABIO’

Grosseto: Oggi 28 settembre i volontari ABIO vi aspettano in Piazza Dante e al Conad Superstore di via Clodia.

Potrete conoscere i volontari che ogni giorno portano il sorriso ai bambini in Ospedale e ricevere un cestino di pere per sostenere l'Associazione! La giornata sarà colorata da palloncini e giochi per i bambini!

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Ministero della Salute e, a livello locale, il Patrocinio del Comune di Grosseto, della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana.

La Regione Lombardia ha inoltre concesso un contributo per la realizzazione dell’iniziativa.

Per info www.abiogrosseto.it o seguici sulla pagina Facebook