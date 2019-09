Scacchi, la Toscana con Mattoallaprossima Grosseto alla finale nazionale del trofeo Coni

Grosseto: Partita la squadra toscana di scacchi, composta da 4 ragazzi e ragazze, per Cutro, in Calabria, sede della finale nazionale del Trofeo Coni, dove da venerdì a domenica le rappresentanze regionali si sfideranno in più di 50 discipline sportive.



La squadra di scacchi sarà composto per la metà da due giovani alfieri di Mattoallaprossima Scacchi Grosseto, Gabriele ed Emma Fabbrucci, insieme ad Alberto Centamore di Prato e Daler Amonov di Siena; i giovani saranno accompagnati dalla Vicepresidente del Comitato Regionale Toscano, Elisabetta Teodosio.

La sede di Cutro, oggi chiamata la città degli scacchi, è famosa per la storia perché lì nacque Leonardo, detto Il Puttino, che sconfisse nel 1575 il più forte scacchistica dell'epoca, Ruy Lopez, al cospetto del re Filippo II di Spagna, diventando il primo campione del mondo non ufficiale degli scacchi.