‘L'evoluzione del responsabile acquisti per la Pmi’: il workshop gratuito di Assoservizi

Grosseto: Giovedì 10 ottobre l'appuntamento pubblico con la presentazione di un percorso di formazione mirato a creare figure di buyer professionali. Iscrizioni entro lunedì 30 settembre.

Come si è evoluta la figura del responsabile acquisti per una piccola o media impresa? Cosa significa acquistare oggi? Tutte questioni in merito alle quali sarà possibile saperne di più giovedì 10 ottobre al workshop “L'evoluzione del responsabile acquisti per la Pmi: cosa vuol dire acquistare oggi?” promosso da Assoservizi, l'agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud: appuntamento alle ore 16 nella sede dell'agenzia in via Monte Rosa 196 a Grosseto. Il workshop è gratuito: è possibile iscriversi entro lunedì 30 settembre (tutte le info su http://assoservizi.eu/corsi-assoservizi/responsabile-acquisti-per-la-pmi/).

«Acquistare oggi – spiega Giovanni Mascagni, responsabile della Delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – significa molto di più che soddisfare le esigenze della propria azienda. Il “fai da te” non è più sufficiente: spendere bene i soldi dell'azienda implica la conoscenza della sua mission e delle sue logiche operative per anticiparne le necessità e tutto questo implica un'attenta analisi dei mercati di fornitura. Il responsabile acquisti dev'essere in grado di gestire tanti fattori critici: la concorrenza, la difficoltà a gestire i flussi di pagamento, la pianificazione finanziaria, l'evoluzione dei prezzi delle materie prime, il corretto rapporto tra la qualità dei prodotti e il prezzo di vendita.

E non solo: uno dei principali fattori che determinano la gestione di una trattativa vincente è la negoziazione. Più in generale il workshop darà l'opportunità di comprendere le skills strategiche che il buyer oggi deve sviluppare per garantire l'efficienza dei processi di approvvigionamento e assicurare un risparmio di budget». Al workshop parteciperanno Cesare Zinanni (Procurement professional Adaci, l'Associazione italiana acquisti e supply management, presidente della sezione Toscana e Umbria), Daniele Zotti (Deception zone) e Fabrizio Santini (Procurement professional Adaci, presidente nazionale).

Al termine del workshop sarà presentato il percorso di formazione “Responsabile di acquisti per la Pmi”, promosso da Assoservizi in collaborazione con Adaci. «È un corso di 32 ore in 4 giornate (9-13 e 14-18) – spiegano ancora i promotori – che guiderà i partecipanti, con una metodologia didattica interattiva e il supporto di case study e role playing, a comprendere l’evoluzione del processo di acquisto proponendo strumenti adatti a tutti i settori per trasformare il buyer in un anello fondamentale della supply chain, in grado di pianificare, fare previsioni e analisi di mercato, applicare tecniche negoziali corrette, conoscere la contrattualistica commerciale e curare i rapporti con i fornitori nazionali e internazionali». Il programma prevede 4 moduli: Il processo di acquisto, I contratti di acquisto, La negoziazione, Marketing di acquisto.