‘SCUOLA TURISMO E TERRITORIO’

Contenuti Multimediali per piattaforme locali e regionali: Visittuscany.com lo conferma.

Grosseto: Tutti gli Istituti di scuola superiore a vocazione turistica, non solo l’indirizzo alberghiero, ma anche enogastronomico, sportivo, nautico, grafico, linguistico, turistico…proprio tutti, possono sostenere il territorio?

I Giovani studenti possono creare contenuti multimediali dei luoghi in cui vivono? La risposta è sì! Le scuole rappresentano un bacino infinito di risorse umane che, ogni anno, possono, in termini di creatività e innovazione, generare contenuti di alto profilo solo se coordinati, stimolati, coinvolti da dirigenti, docenti ed esperti professionisti locali in materia di turismo.

Recentemente su Visittuscany.com, il portale online di promozione turistica della Toscana, è apparso un articolo scritto da Alessia Bai, ex alunna del corso TURISMO dell’ISIS Fossombroni di Grosseto. Una gran bella soddisfazione per questa ragazza che, due anni fa, insieme ai compagni di classe 4M, aveva partecipato al progetto MAREMMA.

NETWORKING ideato dall’esperto di marketing territoriale e Destination Manager Giancarlo Dell’Orco con l’aiuto di professionisti, dirigenti, docenti, imprenditori e sostenuto dalla FEISCT (federazione europea itinerari storici culturali e turistici) della presidente Sabrina Busato esperta di territori, relazioni locali e progetti in materia di turismo e sostenibilità.

Il progetto, dal quale è nata l’associazione “Networking scuola turismo e territorio” e che aveva esordito nel 2014 a Massa Marittima, riunisce tutte le migliori risorse del territorio maremmano per promuovere la cooperazione tra giovani e istituzioni: le scuole, i Comuni, l’ufficio turistico, i musei, le agenzie di viaggio, le imprese ricettive e di servizi.

La sinergia tra professionisti, partner, istituzioni ed il lavoro svolto in questi anni ha rafforzato e confermato che le scuole possono diventare fabbriche di contenuti in modalità infinita a sostegno del proprio territorio.

Caterina Lorenzoni docente Istituto di Scuola Superiore Vittorio Fossombroni -Grosseto

Il bell’articolo di Alessia “ Vetulonia, tra terra, mare ed arte” Vetulonia-tra-terra-mare-e-arte è l’esempio che dimostra come i giovani residenti siano in grado di generare contenuti accattivanti e di alto profilo. Dimostra anche che l’avvicinamento dei giovani al settore, la formazione ricevuta nel corso dell’anno con il sostegno dei docenti, di esperti esterni e le relazioni “tessute” tra i vari partner, possano far raggiungere più obiettivi: il rinnovato interesse degli studenti per il settore turistico, l’arte e la cultura, la conoscenza specifica della propria terra che, attraverso il racconto dei suoi protagonisti, andrà ad arricchire, in forma di storytelling, l’offerta sul web, l’uso mirato delle competenze informatiche per la creazione di contenuti multimediali, il laboratorio di prodotti turistici, la creazione, cioè, di tutte quelle componenti necessarie ad alimentare i portali di promozione turistica locali e regionali.

Territorio, comunità locale, contenuti, prodotto a cui i turisti guardano ormai da tempo alla ricerca di un’autenticità e identità.

Dalle interazioni della scuola con i molteplici protagonisti del territorio, ognuno con la sua professionalità e la sua storia, dal lavoro di gruppo in classe e sul luogo, dalle interviste di fabbisogno delle imprese, dai video, alle promozioni digitali nei musei con le invasioni social e digitali, alla reputazione delle attrazioni visitate, nasce dunque una rete che rende il territorio più competitivo ed attraente. Una rete che diventa impresa e come tale si pone concordemente strategie di marketing condivise in cui ognuno può fare la sua parte e il raggiungimento degli obiettivi i cui vantaggi ricadono poi sui singoli partner pubblici e privati. Per queste ragioni occorre ‘formare’ e attivare comunità ospitanti, veri e propri gruppi di marketing territoriale in cui, ai cittadini residenti, si assicura la conoscenza del proprio territorio, le opportunità che possono generare, garantendogli una migliore qualità di vita. Il settore privato che deve generare business, senza dimenticare di supportare il pubblico laddove non riesce ad arrivare, iniziative, eventi, progettualità, servizi e altro.

Il settore pubblico che deve equilibrare queste due parti impegnandosi nella ricerca di fondi, risorse materiali ed immateriali e nuove opportunità di business che deve agevolare.