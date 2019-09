Tutto pronto per ‘Puliamo il Mondo’

“Maxi operazione ambientale in gommone, canoa, a piedi, a cavallo in programma domenica 22 settembre, Tra Grosseto e Siena 6 appuntamenti da non perdere!”.

Grosseto: Il mare comincia dal fiume ed è un dovere di tutti rispettare e mantenere puliti i corsi d’acqua. Questo lo slogan con cui il Consorzio 6 Toscana Sud ha deciso di scendere in campo e partecipare alla 34esima edizione di Puliamo il Mondo.

Con l’obiettivo di coinvolgere nella maxi operazione di pulizia anche i più scettici e indifferenti, ha organizzato attività diversificate e intriganti che offrono spunti interessati per la conoscenza e la valorizzazione del territorio. E allora via alla scoperta delle tartarughe marine e dei cetacei, largo al trekking e alle canoe e a tanto altro ancora. Ognuno potrà scegliere in base alle proprie attitudini, interessi e logistica la soluzione migliore.

Partecipare è facile ed è gratuito: basta presentarsi all’appuntamento all’ora e nel luogo indicati, ritirare il kit e mettersi al lavoro!

LUNGO LE SPONDE DEL FIUME OMBRONE

APPUNTAMENTO ORE 14:00 , presso il Magazzino Grancia Cantoniera - Strada Provinciale Sante Mariae (GR)

In collaborazione con Terramare e T-Rafting puliremo le sponde del fiume Ombrone navigando le sue acque, imbarcandoci su gommoni da rafting accompagnati da intrepide guide.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - INFO: 338 2028784

LUNGO LA SPIAGGIA DI RIVA DEL SOLE

APPUNTAMENTO ORE 9:30 , Parcheggio spiaggia Punta Capezzolo - Castiglione della Pescaia (GR)

Siete pronti ad una sfida all'ultimo pezzetto di plastica? Accompagnati dagli esperti di TartAmare Onlus, ripuliremo la spiaggia partendo dal Capezzolo e ci avvicineremo al nido di tartaruga marina Caretta Caretta, con l'occasione scopriremo la verità sulla vita di questo bellissimo e sconosciuto animale.

INFO: 320 6768299

LUNGO LA FOCE DEL FIUME ALBEGNA

APPUNTAMENTO ORE 16:00 , Parcheggio davanti alla foce del fiume Albegna - Forte delle Saline Albinia (GR)

Ripuliremo la spiaggia antistante la foce del fiume Albegna dopo aver scoperto qualche curiosità sulla vita di balene e delfini, accompagnati dalle esperte dell’Associazione Accademia del Leviatano, associazione che si occupa del monitoraggio e censimento dei cetacei presenti nel nostro mare.

INFO: 329 2964307

LUNGO IL FIUME MERSE

APPUNTAMENTO ORE 9:30 , Loc. Gabellino Montieri (GR)

Ripuliremo le sponde dell’Alto Merse passando per la storica via dell’Argento, tra mulini e torri longobarde, riscoprendo e difendendo la bellezza di questi luoghi, accompagnati dalle intrepide guide ambientali de la 75a Avventura.

Questa storica via di comunicazione ha avuto in antichità un'importanza fondamentale, in special modo quando, gli spostamenti a valle erano a rischio per la malaria. La stessa maestosità dell'abbazia di S.Galgano ne testimonia i flussi che ci potevano essere nel periodo medievale.

In particolar modo, tale via, in convivenza stretta con il fiume, era nota per i numerosi mulini che nei mesi estivi macinavano le granaglie e durante tutto l'anno il minerale destinato ai forni fusori, ivi limitrofi data la presenza di numerose miniere e gallerie della zona per l'estrazione del rame, del piombo e dell'argento, da qui conosciuta come Via dell’Argento.

INFO: 339 8291356

PARCO DELL'ERMICCIOLO

APPUNTAMENTO ORE 9:30 , Piazza della Fontana - Vivo d’Orcia (SI)

Consegna kit e partenza in gruppi per la pulizia del bosco, area scodellino, sentiero dell'acqua e delle sorgenti e del parco dell'Ermicciolo insieme ai volontari della Cooperativa di Parco Vivo.

All'arrivo aperitivo offerto ai partecipanti presso il Rifugio "Parco Vivo".

INFO: 370 3311025

DAL FIUME OMBRONE AL TORRENTE ARBIA

APPUNTAMENTO ORE 9:30 , Galletto di Porta Senese - Buonconvento (SI)

Consegna kit e partenza in gruppo dal centro del paese per la pulizia degli argini del Fiume Ombrone e del Torrente Arbia insieme ai volontari del Comitato di Valorizzazione di Buonconvento.

All'arrivo aperitivo offerto ai partecipanti aspettando la passeggiata a cavallo della ASD Il Destriero.