Cena di Gala del G20 a Punta AlaÂ 

Cena di Gala del G20 a Punta Ala

Castiglione della Pescaia: Lo Yacht Club di Punta Ala e la Marina di Punta Ala hanno ospitato la cena di gala del G20 delle spiagge italiane, l’importante meeting delle maggiori destinazioni balneari italiane, che si è svolto dal 18 a 20 settembre, a Castiglione della Pescaia.

L’evento, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana, ha affrontato i temi della sostenibilità ambientale, dell’accessibilità e dell’inclusività. “Argomenti - si legge nella nota congiunta di Yacht Club di Punta Ala e Marina di Punta Ala- che stanno particolarmente a cuore sia allo Yacht Club che alla Marina, da sempre impegnati nella tutela e nello sviluppo equilibrato delle attività legate al mare e alla costa.

Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo per la buona riuscita della serata a cui hanno preso parte i sindaci dei Comuni in cui si trovano le 20 spiagge più importanti della Nazione per presenze turistiche e i rappresentanti della Regione Toscana con Toscana Promozione.

Il G20 per Punta Ala e per tutta la costa maremmana ha un grandissimo valore in termini di visibilità nei confronti della stampa specializzata e degli operatori del settore ed è un ulteriore conferma delle opportunità che il nostro territorio può trovare nella valorizzazione e nella tutela delle straordinarie risorse ambientali, a partire dalle bellissime spiagge."