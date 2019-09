Sarà la Toscana quest'anno a offrire l'olio per la lampada votiva sulla tomba di San Francesco ad Assisi.

Un momento importante per l'organizzazione del pellegrinaggio che le Diocesi toscane faranno ad Assisi nel prossimo ottobre, per l'offerta dell'olio per la lampada votiva sulla tomba di San Francesco. Ogni anno infatti una diversa regione italiana contribuisce a questo gesto di omaggio al Santo patrono d'Italia, e il 2019 vedrà protagoniste proprio i Comuni della Toscana.

Tra le tante iniziative, il bando di concorso “Giovani: maestri di sogni” per i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado che potranno interpretare il tema con i linguaggi della narrativa, della poesia, della pittura, del fumetto, della canzone, della fotografia o ell’audiovisivo.

A tal proposito il Comune di Grosseto, in collaborazione con la Diocesi, coinvolgerà direttamente gli studenti con una comunicazione specifica.

