Cisl Grosseto: Solidarietà lavoratore Sei Toscana aggredito verbalmente da un passante

Grosseto: “Voglio esprimere solidarietà e vicinanza al lavoratore che è stato aggredito ieri pomeriggio durante lo svolgimento del suo lavoro”.

Questo il commento di Fabrizio Milani, segretario generale della Cisl Grosseto, sull’aggressione verbale subita ieri pomeriggio in via Adamello a Grosseto da un dipendente di Sei Toscana.



“Il lavoratore stava ripulendo il marciapiede – ha spiegato Milani - quando un passante è intervenuto chiedendogli di smettere per la troppa polvere sollevata. La discussione è degenerata e il passante si è avvicinato minacciandolo con toni più bruschi fin quando il lavoratore non è svenuto per la paura ed è stato portato con l’ambulanza al pronto soccorso. Serve una maggiore tranquillità da parte di tutti soprattutto nei confronti di chi svolge, quotidianamente, un lavoro che ha benefici per tutta la comunità.

Esprimiamo la nostra solidarietà al lavoratore e ci auspichiamo che l’azienda prenda provvedimenti affinché un fatto del genere non si ripeta”.