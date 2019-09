‘ISIS Leopoldo II di Lorena: Un anno scolastico foriero di novità e eventi’

Grosseto: E' un anno scolastico ricco di eventi e di iniziative significativi il 2019/2020 per l’ISIS “Leopoldo II di Lorena”, volti a mantenere e rendere sempre più stretto il rapporto dell’Istituto con il territorio.

Il primo cambiamento è la sua guida: Cinzia Machetti, fino allo scorso anno Dirigente Scolastica del Comprensivo di Paganico, ha presieduto in data 10 settembre il primo Collegio dei Docenti e in questa occasione ha reso partecipe il corpo docente di due importanti celebrazioni: il 26 ottobre per gli 80 anni della nascita dell’Istituto Tecnico Agrario mentre nel 2020 per i 25 anni della nascita dell’Indirizzo Enogastronomico ed Ospitalità Alberghiera.

L'Istituto si prepara perciò a festeggiare al meglio questi due indirizzi, ognuno dei quali ha contribuito in modo determinante a formare generazioni di giovani che nel tempo hanno speso la loro professionalità sul nostro splendido territorio in cui i settori agro-alimentare ed enogastronomico giocano un ruolo fondamentale per il brand Maremma nel mondo.

Gli studenti nel frattempo hanno iniziato il nuovo anno scolastico a pieno ritmo con la partecipazione agli stage linguistici al’estero e per l’ex Alternanza Scuola, ora PCTO, con gli stage presso imprese, enti ed aziende del territorio ed anche fuori i confini nazionali: fino al 28 settembre 15 studenti dell’Agrario - che hanno partecipato al progetto “GRE.TE.S.LA – GREen e TEcnologia per l'integrazione tra Scuola, LAvoro e competenze di vita transnazionali”, finanziato dalla Regione Toscana -svolgono uno stage di 3 settimane a La Coruňa in Spagna presso le aziende locali.

Il percorso triennale di formazione ed orientamento e il potenziamento delle lingue attraverso soggiorni studio e le certificazioni linguistiche favoriscono da anni una sempre più alta partecipazione degli studenti ai progetti europei Erasmus ed Erasmusplus, progetti che costituiscono un’ esperienza fondamentale e decisiva nelle scelte post diploma degli studenti con maggiori capacità progettuali e imprenditoriali.