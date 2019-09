Magliano: Commissione Pari Opportunità protagonista alla festa di Santa Croce a Cupi

Magliano in Toscana: Una presenza sul territorio fatta di rappresentanza, ma anche di partecipazione. La Commissione Pari Opportunità di Magliano prosegue quello che è il suo tour istituzionale.

L'organismo presieduto da Pamela Calussi in questi giorni è presente a Cupi per i festeggiamenti della Santa Croce. “L'obiettivo – spiega la presidente Pamela Calussi- è quello di far conoscere alla popolazione gli obiettivi e le finalità della Commissione Pari Opportunità.

A Cupi alcune commissarie affiancheranno in questo compito le due rappresentanti locali Nadia Fedeli e Maria Teresa Scinardo”.

Una Commissione, dunque, che non vuole limitarsi all'organizzazione di alcune iniziative, ma che vuole avere una presenza costante sul territorio per promuovere temi di grande attualità coinvolgendo i cittadini.