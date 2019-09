Premio internazionale canto lirico ‘Fausto Ricci’, ufficializzata la giuria

Viterbo: Manca meno di un mese e l'associazione XXI Secolo è completamente concentrata sulla settima edizione del Premio internazionale di canto lirico Fausto Ricci, in programma al Teatro dell'Unione dal 3 al 6 ottobre 2019, con la direzione organizzativa dell’avv. Giuliano Nisi.

Pubblicato sul sito del concorso il bando ufficiale (visibile al link https://www.sites.google.com/site/premiofaustoricci), è stata ufficializzata la pregevole giuria che sarà presieduta dal soprano Fiorenza Cedolins.

A supportare il lavoro della presidente saranno questi illustri esponenti del mondo della lirica: Mº Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico Accademia Maggio Musicale Fiorentino; Mº Marcello Iozzia, Segretario Artistico Teatro Massimo di Palermo; Mº Plamen Kartaloff, Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Sofia; Giovanna Lomazzi, Vice Presidente dell’associazione A.S.L.I.C.O. (Associazione Lirica e Concertistica Italiana); Xu Qing, Direttore Generale del opera studio di Chengdu/Art manager; Salvatore Cordella, tenore - Direttore artistico Festival Internazionale delle rti; Mº Fabrizio Bastianini, compositore, direttore d’orchestra e direttore artistico del premio; Romualdo Savastano, maestro di tecnica vocale; Maria Chiara Camponeschi, soprano, presidente e direttore artistico dell'associazione "Le Ali di Beatrice" Bellinzona. Svizzera; Massimo Bonelli, regista teatrale.

Il concorso mette in palio borse di studio per un totale di 5 mila euro (limite di età 32/35 anni a seconda delle categorie) e ruoli d’opera per l’allestimento di “Madama Butterfly” , in programma nella stagione 2020 al Teatro dell’Unione di Viterbo (limite di età 40 anni).

Inoltre tutti i vincitori dei premi potranno essere invitati a esibirsi in eventuali altri concerti organizzati dal Premio Fausto Ricci nella stagione 2019/2020, diventando trampolino di lancio che nei sei anni precedenti ha portato sui palchi di tutta Italia, e non solo, ottimi professionisti, tutti accolti in cast d'eccezione.

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 28 settembre 2019 alle ore 24,00, il bando è scaricabile al link https://drive.google.com/file/d/1AcyfGO0QM7EEdM9zWCIoYz_mgBwN4Jw6/view raggiungibile anche dal sito del concorso.

Per informazioni telefonare al 347.5607720 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il concorso è organizzato dall'associazione XXI Secolo in collaborazione con Touring Club Viterbo, Lions Club, Avam e Comune di Viterbo, che ha concesso patrocinio e inserito la manifestazione nel cartellone del Settembre Viterbese.