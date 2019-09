Lavori sulla Strada delle Strillaie

Al via la messa in sicurezza del manto stradale



Grosseto: Iniziano i lavori sulla strada comunale delle Strillaie, ammalorata dal passaggio dei mezzi pesanti che fanno riferimento all'impianto.

Come da accordi con l'assemblea d'Ambito di Atorifiuti Toscana Sud, il Comune di Grosseto provvede – a valere sulla quota di spesa a suo carico (come previsto dal protocollo d'intesa) – all'esecuzione in via d'urgenza, degli interventi di minima necessari al ripristino del piano viabile, oltre che al conferimento di un incarico professionale a un tecnico esterno all'Ente per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi complessivi di rifacimento della strada previsti per il futuro. I lavori di messa in sicurezza sono stati affidati alla ditta grossetana Costrade srl per una cifra complessiva di 35.990 euro che trova copertura nel capitolo di bilancio 2019 “Manutenzione straordinaria della viabilità”.



“Il Comune di Grosseto – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale – interviene per la messa in sicurezza del manto stradale in attesa del maxi intervento di rifacimento della strada previsto dal protocollo d'intesa tra Amministrazione comunale e Comunità di Ambito Toscana Sud che disciplina i rapporti tra i vari enti coinvolti.

Sempre l'Amministrazione comunale si occuperà di affidare a sue spese la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del maxi intervento futuro.

L'investimento economico sarà poi scalato dalla quota del Comune di Grosseto”.