â€˜A a due anni dallâ€™alluvione, la camminata fino allâ€™Eremo di Sambuca per non dimenticareâ€™

‘A a due anni dall’alluvione, la camminata fino all’Eremo di Sambuca per non dimenticare’

Il presidente Eugenio Giani presenta l’iniziativa in una conferenza stampa che si terrà giovedì 5 settembre alle 12 nella sala Barile del palazzo del Pegaso. Con il consigliere regionale Francesco Gazzetti .

Livorno: Una camminata di pacificazione da Livorno all’Eremo della Sambuca. A due anni dagli eventi alluvionali che hanno colpito Livorno, un percorso da compiere dal mare alle sorgenti, a piedi, a cavallo, in bicicletta, per non dimenticare.

Si terrà giovedì 5 settembre alle 11, nella sala Barile del palazzo del Pegaso la conferenza stampa per presentare l’iniziativa in programma a Livorno nel giorno del secondo anniversario dell’alluvione.

Con il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, e il consigliere regionale Francesco Gazzetti, parteciperanno Roberto Barilà, ideatore e organizzatore dell’evento;Leonardo Lepori, presidente dell’Associazione Valle Benedetta; don Cristian Leonardelli, parroco della Parrocchia San Giovanni Gualberto alla Valle Benedetta; Veronica Sorelli, vice presidente dell’associazione Valle Benedetta; Emanuele Rossi, che collabora all’organizzazione.