â€˜Al viaÂ la campagna abbonamenti studenti di Tiemmeâ€™

‘Al via la campagna abbonamenti studenti di Tiemme’

Grosseto: E’ iniziata la campagna abbonamenti studenti per i servizi bus di Tiemme in vista dell’anno scolastico 2019/20 che inizierà il prossimo 16 settembre 2019.

Online sul sito www.tiemmespa, nelle biglietterie aziendali e nelle rivendite di Tiemme distribuite sul territorio, è possibile sottoscrivere gli abbonamenti relativi ai servizi urbani ed extraurbani.

Tipologie di abbonamenti

Per i servizi urbani è possibile sottoscrivere l’abbonamento studenti 12 mesi e accedere alle agevolazioni Isee previste nel caso di reddito familiare sotto la soglia dei 36.151,98 euro.

Per i servizi extraurbani sono disponibili sia l’abbonamento 12 mesi che l’abbonamento 10 mesi, valido da settembre 2019 a giugno 2020.

Tariffe agevolate Isee

Anche in questo caso sono disponibili tariffe più vantaggiose in caso di reddito Isee inferiore a 36.151,98 euro. In questo caso occorre essere in possesso dell’apposito tagliando Isee Tpl e del proprio codice fiscale. Le modalità per ottenere il necessario tagliando Isee Tpl sono disponibili sul sito internet della Regione Toscana, www.regione.toscana.it/-/abbonamenti-ed-agevolazioni-isee.

E’ comunque possibile sottoscrivere anche abbonamenti mensili o trimestrali a tariffa ordinaria o a tariffa agevolata Isee. Ulteriore novità: la tessera, anche quella riservata agli studenti fino al 26^ anno di età (quindi anche universitari) può essere acquistata anche on line, sul sito www.tiemmespa.it.

Detrazione fiscale

Inoltre, ai sensi Legge 27/12/2017 n. 205, è possibile ottenere la detrazione fiscale, a favore del contribuente e/o di propri familiari a carico, delle spese sostenute nel corso del 2018 per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico. La detrazione opera nel limite del 19% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 euro a nucleo familiare. Per fruire della detrazione è necessario conservare gli abbonamenti oggetto di detrazione, ovvero le ricevute corrispondenti ai suddetti acquisti.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito internet di Tiemme www.tiemmespa.it accedendo alla sezione riservata ai Titoli di viaggio oppure tramite la App Tiemme mobile.