La â€˜Notte Biancaâ€™ ha tinto le strade del borgo amiatino

La ‘Notte Bianca’ ha tinto le strade del borgo amiatino

Casteldelpiano: Sotto le stelle del 30 agosto, la Notte Bianca ha tinto le strade del piccolo paesino toscano. Cene in strada, musica live, artisti e tante sorprese hanno ammaliato gli ospiti del paese insieme ai suoi cittadini.

Giochi in strada e Karaoke hanno visto piccoli e grandi ridere e scherzare, stringendo anche nuove amicizie per sfidarsi in partite di biliardino o cantare canzoni insieme. In Via Vittorio Veneto artisti di ogni tipo si sono uniti ai commercianti di Castel del Piano per accendere la via con arte, musica e cibo.

Dimostrazioni della Misericordia si sono affiancate a gruppi musicali che hanno fatto ballare le persone al ritmo di una baciata mentre progetti come Genuino Amiatino avevano la possibilità di mostrare al pubblico su cosa stanno lavorando. Spettacoli di fuoco hanno acceso la serata di un'energia strabiliante mentre il clown Mr Fred faceva sorridere chiunque passasse vicino al suo show.

Forse una delle sorprese più ben riuscite, i personaggi itineranti della Circus Gang, come il Bianconiglio e la Sposa Cadavere, che hanno percorso le vie del paese stregandole e illuminandole con un pizzico di magia e mistero. La musica ha accompagnato tutta la serata, con generi di ogni tipo, dal rock al Dj Set, da canzoni italiane alla Filarmonica Rossini, e gli stand di cibo da tutto il mondo, dalla Paella alla grigliata di maiale, hanno riempito le vie del paese di profumi irresistibili.

La Nuova Pro Loco ringrazia per la grande riuscita della serata, che non sarebbe potuta avvenire senza la collaborazione di tutto il paese, tra l'amministrazione, i commercianti e le associazioni, e la partecipazione di artisti e associazioni da tutta Italia!

Castel del Piano continua ad accendersi di eventi e feste con la settimana antecedente il Palio: le Contrade organizzano cene e giochi in strada, con sbandierate e festeggiamenti. Non si può non tornare nel paesino del Monte Amiata anche questa settimana per godersi al cento per cento l'aria di Palio!

La Nuova Pro Loco di Castel del Piano è sempre a disposizione del pubblico attraverso la sua mail e ricorda che si è ancora in tempo per fare la tessera della Pro Loco 2019, la quale permette grandi vantaggi e sconti in tutta la Nazione.

Infine, per sapere cosa fare a Castel del Piano, segui il gruppo Facebook Nuova Pro Loco Castel del Piano!