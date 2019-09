Tutti gli eventi organizzati nella prima settima si settembre a Castiglione

Castiglione della Pescaia: La prima settimana di settembre per residenti e turisti a Castiglione della Pescaia sono in programma molti eventi organizzati dall’amministrazione comunale.

Fino a sabato 7, il giardino della Biblioteca comunale di piazza Garibaldi, alle 18:00 ospita “Il salotto di Italo Calvino”. L’assessora alla Cultura Susanna Lorenzini assieme alle sue due madrine: Sara Giommoni e Michela Vannucci, dialogano con gli autori dei libri scelti per questa terza edizione.

Domani, si concludono i “Martedì alla Casa Rossa”. Sulla terrazza che domina la Riserva naturale della Diaccia Botrona, inizio alle 21:30, ingresso a pagamento, si terrà lo spettacolo di Luca Pirozzi e Alessandro Golini dal titolo dal titolo: “Canzoni per 10 corde”, tutta musica italiana, tra macchiette napoletane e swing anni ’50.

Mercoledì 4, visita guidata gratuita all’Isola Clodia al tramonto. Il ritrovo è fissato in piazza Garibaldi alle 17:30. Per informazioni e prenotazioni: uffici Iat di Castiglione della Pescaia e Punta Ala. Il giorno seguente torna lo Street food Castiglionese: “Le soste del gusto”. Dalle ore 19.00 alle 23.00 ristoranti, enoteche e gelaterie di Castiglione della Pescaia diventeranno soste di un itinerario studiato all'insegna del gusto.

Per le vie del paese si potranno gustare i piatti che le strutture partecipanti proporranno, dando in cambio il gettone, che si potrà acquistare al costo di 3 euro presso il punto vendita allestito in Piazza Garibaldi, davanti all'Ufficio Iat aperto dalle ore 19.00 alle 23.00.

Venerdì 6 in piazza Orto del Lili, ingresso gratuito, inizio spettacolo alle ore 18:30, è in programma il “Gran Galà Let's dance”, direttore artistico Debora Ferretti. Special guest: Zamaga Athletique Dancers, ballerini acrobati che si esibiranno nelle loro specialità di danza aerea, acrobatica.

Sabato 7 settembre visita guidata gratuita al borgo medioevale della cittadina balneare. Ritrovo in piazza Garibaldi davanti all'Ufficio Iat alle ore 16:00.

Durante il fine settimana dalle 19:00 alle 23:00 torna “Vino nel borgo”, un evento di degustazione itinerante nelle strade del centro storico: i partecipanti incontreranno passeggiando le postazioni di numerosi produttori di vino. In piazza Solti ci sarà "Il villaggio di Slow Food" composto da produttori delle condotte di Grosseto e dell'Isola del Giglio che offriranno assaggi dei loro prodotti.

“Il paese del Ben Essere” e la “Pedalata in Rosa” sono eventi molti attesi in programma domenica 8 settembre nel centro turistico. Una giornata dedicata al benessere fisico e mentale organizzata dall'Associazione Insieme in Rosa Onlus, alla quale saranno devolute le donazioni, in collaborazione con le Medicine complementari della Usl Toscana sud est e Fiab Grosseto ciclabile.

Nell’arenile di levante, dalle ore 7.30 alle 22.00 sarà possibile usufruire di diversi tipi di massaggio, prenotandoli al numero: 3356956503 e partecipare a numerosi laboratori. E’ prevista una passeggiata in bicicletta che si svolgerà nei dintorni di Castiglione della Pescaia lungo un itinerario facile e pianeggiante, fattibile con ogni tipo di bicicletta, che si snoda tra le coltivazioni e gli oliveti di Val di Loro fino a raggiungere le vestigia dell’acquedotto ximeniano. Una piacevole, leggera attività fisica, che seguirà la seduta di Tai Ji e le altre attività dedicate al “risveglio” psicofisico.

Il ritrovo è alle ore 9.45 presso il Bagno Bruna, partenza ore 10.00. Rientro previsto per le ore 12.00 al Piazzale Maristella con buffet.

Iscrizioni: donazione da 10 euro per Pedalata + buffet finale; 15 euro per iscrizione alla Pedalata + Tai Ji prima della partenza + buffet finale.