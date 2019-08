Turismo: Dal 18 al 20 settembre a Castiglione della Pescaia il â€˜G20sâ€™, summit delle spiagge italiane

Turismo: Dal 18 al 20 settembre a Castiglione della Pescaia il ‘G20s’, summit delle spiagge italiane

Firenze: Si terrà in Toscana a Castiglione della Pescaia, dal 18 al 20 settembre prossimi, la seconda edizione del G20s, ‘Il summit delle spiagge italiane'.

Nato lo scorso anno, da un'idea del sindaco di Comune di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, per chiamare a raccolta le 20 più importanti destinazioni balneari della penisola (selezionate in base alle presenze registrate nel 2016), punta a diventare un appuntamento annuale itinerante, momento d'incontro imprescindibile per i soggetti pubblici e privati che abbiano a cuore lo sviluppo strategico del turismo balneare italiano.

Le 20 località balneari che partecipano all'edizione di quest'anno, selezionate in base alle presenze registrate nel 2017 (con l'esclusione delle grandi città: Venezia, Napoli, Genova, Palermo), da sole sono riuscite ad attirare più di 70 milioni di turisti. Questi i comuni: Cavallino-Treporti (VE), Jesolo (VE), San Michele al Tagliamento (VE), Caorle (VE), Rimini, Riccione (RN), Lignano Sabbiadoro (UD), Cervia (RA), Cesenatico (FC), Sorrento (NA), Bellaria - Igea Marina (RN), Comacchio (FE), Vieste (FG), Cattolica (RN), Castiglione della Pescaia (GR), Forio (NA), Chioggia (VE), Ischia (NA), Grado (GO), Arzachena (OT). In ogni edizione vengono inoltre coinvolte altre 6 destinazioni turistiche; quest'anno ci saranno i comuni di Viareggio (LU), San Vincenzo (LI), Orbetello (GR), Rosolina (RO), Taormina (ME) e Grosseto. In totale sono rappresentate 8 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia.

Tre giorni di incontri, workshop e seminari durante i quali amministratori pubblici (prevista la partecipazione dei sindaci dei comuni coinvolti e gli assessori regionali al turismo delle Regioni Veneto, Federico Caner, Friuli-Venezia Giulia, Sergio Bini ed Emilia Romagna, Andrea Corsini), tecnici del turismo, studiosi e decision maker si confronteranno per pianificare le strategie di sviluppo del settore, individuare possibili sinergie e scambiarsi buone pratiche. Un confronto che avrà come punti di riferimento tre pilastri fondamentali (sostenibilità, innovazione e progettazione strategica) e quattro temi cardine (ambiente, sicurezza, fiscalità e promozione).

"L'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia – afferma il sindaco Giancarlo Farnetani –, ente organizzatore della seconda edizione del G20s, è orgogliosa di ospitare questo importante evento che, oltre ad affrontare tematiche comuni a queste località, costiuisce un buon biglietto da visita per il nostro territorio. Ci confronteremo su argomenti legati alla gestione delle spiagge, alla fiscalità comunale e alla promozione, allo sviluppo del turismo sostenibile e accessibile. Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa fra i comuni aderenti continuiamo il nostro lavoro iniziato nel 2018, l'anno zero del G20s, quando abbiamo gettato le basi per portare avanti un coordinamento permanente tra le venti località e vogliamo proseguire coinvolgendo nello sviluppo di questi territori la politica ai vari livelli".

"Siamo onorati – aggiunge l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – di ospitare una manifestazione del genere e la supportiamo convinti che il turismo balneare, pur consolidato nel nostro paese e rappresentando in Toscana la seconda motivazione di visita, abbia una specificità che deve ricercare innovazione e attenzione. Non bisogna dare nulla di scontato in un mercato globale sempre più concorrenziale. Occorre avere un'offerta turistica balneare che sappia rinnovarsi e rispondere alle esigenze sempre nuove, partendo da problemi comuni e da soluzioni che possono essere trovate insieme mettendo a sistema le nostre tante buone pratiche. Il Summit è uno strumento di collaborazione tra istituzioni e soggetti provati che porterà senz'altro un valore aggiunto".

All'appuntamento di Castiglione della Pescaia saranno trattati temi come la sostenibilità ambientale rispetto allo sviluppo del turismo in Europa, cruciale nei prossimi anni, come rendere curate, accoglienti, ben attrezzate e sicure le spiagge accessibili per persone con disabilità motoria o sensoriale, la lotta ai fenomeni dell'abusivismo commerciale e dell'illegalità, la gestione del pronto soccorso in spiaggia. La manifestazione si svolgerà presso il Centro congressi & meeting di Riva del Sole.