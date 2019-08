Tutti al Gran Galà delle orchestre per i 'Pomi d’Oro' di Albinia

Orbetello: Ad Albinia da oggi e per una settimana fino a lunedì 2 settembre il pomodoro sarà il protagonista assoluto della tavola, grazie ai tanti i piatti con le innumerevoli varianti che questo straordinario prodotto consente, annaffiati dai vini a denominazione di origine controllata Parrina bianco, rosso e Rosato, Capalbio Rosso e Vermentino, Morellino di Scansano e Ansonica della Costa d'Argento e con tutte le sere musica coinvolgente fino a tardi di bravissime e conosciute Orchestre.

E’ dal 1972 che Albinia organizza Sagre per far conoscere le prelibatezze della cucina maremmana e da allora turisti e abitanti del paese fanno lunghe file per poter gustare le specialità della cucina ed i prodotti del territorio come l'olio, i vini, le carni, i formaggi, il pesce.

Un grosso salto di qualità è stato fatto nel 2003 con l'aiuto dell'Amministrazione Comunale e nei Giardini di via Aldi sono stati costruiti nuovi locali ed erette delle tensostrutture con tavoli e panche che consentono di mettere tavola contemporaneamente quasi cinquecento persone al coperto. Allo stesso tempo sono stati realizzati nuovi servizi igienici ed una pista circolare con palchetto per le serate danzanti.

Albina e la Maremma sono Regine del pomodoro, prodotto sempre più richiesto dai consumatori dell’Italia centrale e non solo, infatti Conserve Italia è pronta a lanciare in Europa la gamma Toscana di passate e polpe realizzate esclusivamente con i pomodori della Maremma e lavorate nello stabilimento di Albinia, già promossi sul mercato britannico e ora con una campagna promozionale dedicata ai consumatori tedeschi, pensata per valorizzare il marchio “prodotto in Toscana'”.

Una curiosità per gli uomini: il licopene contenuto nel pomodoro, migliora la motilità degli spermatozoi, oltre ad avere in altre quantità effetti positivi anche nel tumore della prostata, pertanto tutti alla festa di fine estate di Albinia a mangiare e ballare per una settimana!

Per prenotazione tavoli 0564871260 - 3933882719 o rivolgersi lì alla instancabile Elisa Capuccini che è anche una bravissima avvocata.