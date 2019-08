‘Un’altra Estate’ fa tappa a Bibbona, alla scoperta dei borghi della Toscana

Bibbona: Continua la rassegna “Un’altra estate”, il viaggio alla scoperta dei borghi della Toscana realizzato da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT, che valorizza la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.

La sesta e penultima tappa ci porta sulla Costa degli Etruschi, nel borgo di Bibbona, dove ad accoglierci troveremo un giovane Leonardo Da Vinci, accompagnatore d’eccezione della consueta visita guidata che precede l’evento.

L’appuntamento è per Giovedì 29 alle 18 davanti alla Chiesa di S. Maria della Pietà, luogo particolarmente significativo per Leonardo, per proseguire in un vero e proprio “viaggio nel tempo”: eccoci giungere infatti alle fonti e all’arco di Bacco, in piena epoca medievale, per proseguire a ritroso nei secoli, con la visita di un ipogeo etrusco di recente recuperato.

Risalite le stradine di Bibbona, la passeggiata si conclude in Piazza della Vittoria, nel cuore del borgo, dove prenderà il via l’evento con i saluti istituzionali di rito: Gianni Anselmi, Consigliere Regionale, Fabrizio Brancoli, direttore del giornale Il Tirreno e Massimo Fedeli, sindaco del Comune di Bibbona, al termine dei quali Il Tirreno donerà all’amministrazione una maxifoto realizzata appositamente per l’occasione, e che rimarrà come ricordo dell’iniziativa.

A condurre Irene Arquint, giornalista, esperta di enogastronomia: toccherà a lei animare la serata con le interviste agli chef che ci racconteranno in diretta i segreti e le curiosità dei piatti preparati per l’occasione: zuppa etrusca, bibbonata, polpo brasato al bibo con patata mantecata all'olio, e Burger di bollito, maionese di zucchine e cipolla caramellata……. la cucina tradizionale e la creatività si esprimono al meglio grazie ai prodotti genuini e di alta qualità di una terra generosa, dove la vicinanza del mare regala anche al cibo profumi e sapori unici. Il tutto sulle note della Filarmonica di Bibbona G. Pucini.

E’ il racconto delle tradizioni, delle consuetudini tramandate di generazione in generazione a rendere questi prodotti rinomati nel mondo, e Un’Altra Estate offre l’occasione di apprezzare da vicino il lavoro e la qualità dei produttori locali, impegnati quotidianamente nella ricerca della qualità e dell’eccellenza. Qualità e sapori che potranno essere apprezzati al termine delle interviste, quando saranno offerti ai partecipanti dei piccoli assaggi delle pietanze preparate per l’occasione.