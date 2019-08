'Il paesaggio e la sua anima' la mostra di Carla Moscatelli al Salone del Casello Idraulico

Follonica: Carla Moscatelli presenta la sua mostra di pittura personale “Il paesaggio e la sua anima” al Salone del Casello Idraulico di Follonica in Via Roma, 43 da venerdì 30 agosto a domenica 01 settembre p. v. con orario 17,00 – 19,30; 21,00 -23,30.

La pittrice toscana Carla Moscatelli, con il suo inconfondibile stile di “realismo poetico” dopo il successo della mostra al Museo Archeologico di Scarlino, presenta a Follonica la produzione degli ultimi mesi.

La mostra vuole rappresentare un viaggio interiore guidato dalla luce e dai fenomeni atmosferici come la neve e la nebbia, che per la loro natura tutto coprono e contemporaneamente sottolineano l’essenziale. Il tempo fisico diventa un pretesto per indagare sui sentimenti, sulla solitudine in una sorta di introspezione psicologica e la luce dà vita a comunità rappresentate da edifici immersi nel risveglio dell’alba o infuocati dal tramonto.

E nel dipingere la Maremma e Firenze su tele lavorate ad olio ecco che presenta ciò che lei chiama “la sua gente” l’anima della Maremma coloro che hanno definito questa terra così amara: dai contadini ai minatori passando per Norma Pratelli; ritratti lavorati a carboncino e acrilico su cartone.

La mostra, patrocinata dal Comune di Follonica, si svolgerà dal 30 agosto al 01 settembre con orario 17,00 – 19,30; 21,00 -23,30.

Carla Moscatelli, nata a Roccastrada nel 1969 vive e lavora dividendosi tra Firenze e Follonica.

Tante le sue opere proposte in mostre collettive in tutta Italia e molte le sue mostre personali, in questo anno si contano la mostra al Museo Archeologico di Scarlino, a Ribolla al Museo della Miniera a Roccastrada al Museo della vite e del Vino.