‘Orbetello book Prize. Maremma Tuscany coast’

Ogni mattina a partire dalle ore 10:30 Sabina Castelfranco, corrispondente italiana della rete televisiva CBS News, legge i quotidiani internazionali presso i Giardini Chiusi di Orbetello per raccontare come gli stranieri vedono il nostro Paese.

Orbetello: “Sulla stampa internazionale la preoccupazione per il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Ne parla il Financial Times della domenica ma non i giornali italiani.”

A denunciarlo questa mattina è stata Sabina Castelfranco, corrispondente dall’Italia della rete televisiva CBS News nel corso della prima rassegna stampa estera che si è tenuta all’ombra di quattro querce secolari nel magnifico scenario dei Giardini Chiusi di Orbetello, destinati a diventare un vero e proprio “parco della lettura”.

La riforma del Ministero dei Beni Culturali è stata adottata il 15 agosto scorso e firmata dal Ministro Alberto Bonisoli. Il provvedimento consiste in una perdita dell’autonomia dei musei statali, in un rimescolamento delle competenze a livello di sicurezza e concessioni oltre che in un forte cambiamento nelle direzioni di molti musei e luoghi d’arte italiani. E’ quello che ha denunciato Sabina Castelfranco parlando dell’articolo dal titolo “la battaglia per l’arte in Italia”.

I giornali stranieri passati in rassegna si sono occupati dei possibili scenari sulla formazione del governo e sui continui cambiamenti, annunciati principalemte da Bloomberg e Le Monde.

Il New York Times dedica attenzione al Vaticano. Non solo le preghiere di Papa Francesco per l’Amazzonia e il suo disboscamento attirano l’America, ma anche la questione che coinvolge il cardinale Pell, numero tre del Vaticano, accusato di pedofilia e condannato a un minimo di tre anni e otto mesi di reclusione dalla Corte Australiana. L’alto prelato si è appellato all’Alta Corte per riesaminare la sentenza.

Lo definiscono un “gladiatore in panchina” Sinisa Mihajlovic, l’ex giocatore di serie A e attuale allenatore del Bologna, che, dopo aver annunciato la sua malattia, ha assistito alla partita Verona – Bologna, nonostante l’incubo della chemio terapia che sta attualmente affrontando.

È Made in Italy la meta più ambita dagli sposini di tutto il mondo, la punta del nostro stivale diventa, con grande sorpresa, la punta di diamante del Wedding Tourism: la Calabria.