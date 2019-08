Chef Shady porta una ricetta tutta toscana ad ‘Unomattina Estate’

Il cuoco tornerà lunedì 26 agosto negli studi di RaiUno per una rubrica sul buon mangiare Chef Shady Hasbun preparerà una pappa al pomodoro in cui utilizzerà solo ingredienti locali.

Massa Marittima: Una ricetta tutta toscana negli studi di “Unomattina Estate”. A prepararla sarà chef Shady Hasbun che, lunedì 26 agosto, tornerà negli studi di RaiUno per tenere una nuova rubrica dedicata al buon mangiare.

Il programma mattutino, condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti, avrà come filo conduttore l’aceto e il cuoco originario di Massa Marittima si concentrerà sull’aceto balsamico per spiegarne i diversificati utilizzi in cucina, arrivando a suggerirlo nei vari abbinamenti con le ricette della tradizione locale. Nel corso della trasmissione, infatti, sarà proposta una rivisitazione in chiave moderna della classica pappa al pomodoro dove verranno unite e valorizzate alcune eccellenze della gastronomia del territorio, tra cui rientreranno prosciutto toscano dop, pecorino toscano dop, finocchiona igp, pane toscano dop e olio extravergine di oliva toscano igp che lo stesso chef Shady ha selezionato da diversi produttori e che porterà a “Unomattina Estate”.

«Questa ricetta - commenta il cuoco, - sarà un inno alla toscanità. Nelle mie precedenti partecipazioni ai programmi di RaiUno avevo proposto una cucina internazionale capace di coniugare le tradizioni del territorio alle tradizioni mediorientali, mentre questa occasione sarà tutta dedicata alla ricchezza e al gusto delle produzioni locali».

La pappa al pomodoro proposta su RaiUno sarà anche un invito alla creatività e alla sperimentazione ai fornelli, con chef Shady che abbinerà un prodotto nobile come l’aceto balsamico ad un piatto povero della tradizione contadina per farne una ricetta di alta cucina. La preparazione sarà inoltre arricchita da approfondimenti e aneddoti sui singoli ingredienti, con il cuoco che accompagnerà i telespettatori in un curioso percorso tra saperi e sapori.

Chef Shady è infatti noto anche per le sue conoscenze e per la simpatia nel trasmetterle, meritando solo nell’ultimo anno numerosi inviti come esperto di cucina in alcune delle principali trasmissioni mattutine del primo canale: “La prova del cuoco”, “TuttoChiaro” e “Unomattina estate”.