Sanità, 'Al centro la Maremma' commenta le scelte della Asl Toscana Sud Est

Grosseto: L’Associazione “Al centro la Maremma e la sua Gente“, per tramite della Presidente Carla Minacci, ritiene di dover esprimere grande preoccupazione per quanto emerso in questi giorni in merito alla drastica riduzione delle

assunzioni presso la Asl Toscana Sud Es t, deciso dalla direzione aziendale a partire dal Settembre prossimo, e che riguarderebbe circa il 50% del personale infermieristico e degli OSS assunti ad incarico (interinali) che oggi garantiscono, assieme al personale di ruolo, una assistenza e un accesso alle cure, perlomeno dignitoso, anche se ancora non all’altezza di situazioni di eccellenza.

"Si rileva che - si legge nella nota dell'associazione -, di contro ai previsti tagli occupazionali, incidenti ovviamente sul servizio da fornire ai cittadini in c ampo sanitario, si provvede ad ampliare l’Ospedale Misericordia e si istituisce un Team di 5 Dirigenti per la riorganizzazione in termini di spazi e servizi interni, al “vecchio Presidio ospedaliero” in virtu’ del trasferimento nella nuova ala di alcuni reparti, avvenuto il 13 Aprile scorso, e che comporterà, nelle previsioni, il raddoppio

dei posti letto destinati alle cure intermedie.

Non si comprende, da quanto sopra illustrato, come si possa pensare di ampliare il nosocomio grossetano, pur apprezzando gli sforzi per mi gliorare la qualità delle sedi di cura, riducendo drasticamente la presenza di personale infermieristico e sanitario che non è sufficiente neppure all’attualità, a garantire una assistenza sanitaria adeguata per i cittadini di questo territorio, per altro da tempo depauperato nelle proprie legittime aspettative di cura e assistenza, per la chiusura delle sedi periferiche ospedaliere, non proprio aleatorie in un territorio esteso qual’è quello della Provinci a di Grosseto, e che ha visto trasferire, oltre alla titolarità e gestione del servizio di pronto intervento 118, anche tante prestazioni ambulatoriali a favore del

comprensorio Senese.

L’Associazione - conclude la nota -, per le riflessioni sopraespresse, ritiene di dover coinvolgere la cittadinanza, le Associazioni e non ultime le Istituzioni locali, affinché tali scelte, considerate prettamente di natura economica, non incidano sulla salute dei cittadini della Provincia di Grosseto e si vuol proporre in questa ottica, quale interlocutore per raccogliere segnalazioni, suggerimenti e proposte da sottoporre nelle sedi opportune".