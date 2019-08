Torna la â€˜Notte Biancaâ€™ a Casteldelpiano

Torna la ‘Notte Bianca’ a Casteldelpiano

Organizzata da Nuova Pro Loco di Castel del Piano, con la collaborazione di Castel del Piano In Vetrina Centro Commerciale Naturale e con il patrocinio della Amministrazione Comunale.

Casteldelpiano: La notte del 24 agosto dalle ore 18.00 fino a tarda notte Casteldelpiano si trasforma in una grande festa di strada.

Nelle principali vie del paese – Corso Nasini, Piazza Madonna, Piazza Colonna, Via Marconi, Piazza Garibaldi, Via dell'Opera, Via della Croce, Via Vittorio Veneto, Via Imberciadori e Piazza R. G. Carducci (Piazzone) – dal tramonto fioriscono negozi aperti, ristoranti pronti ad accogliere i visitatori della notte, street food e musica in ogni angolo delle strade e spettacoli itineranti. Promozioni e sconti speciali nei negozi, menu per tutti i gusti nei locali, punti ristoro in strada e tanto altro ancora da scoprire.

Castel del Piano con i suoi negozi, vi prenderà per la gola e vi farà ballare tutta la sera. Saranno presenti diversi gruppi locali: il Duo sulla Cattiva Strada, Suoni da Marciapiede, Etilometro, Gaia di Benedetto, Sound 2, Fattore M, Bidon Villans, Dj Leto e Live Set Hunt the Tunes, Dj Set Messico e Nuvole, la scuola di ballo Salsahora. Aprirà la Filarmonica Rossini di Castel del Piano. In vari punti si alterneranno brevi momenti di spettacolo con giochi di fuoco, clown, bolle di sapone, masterclass multizin di zumba, trucca bimbi divertiranno grandi e piccini.Trampolieri e personaggi un po' strani gireranno a sorpresa per le vie del paese, grazie alla partecipazione di The Circus Gang e Adrian Kaye Show.

Ape Folk porterà in giro per le vie anche musica popolare, con un tocco goliardico, che ormai è diventato tradizione. Le novità assolute di questa edizione saranno gli spazi del Centro Cinofilo Dogood di Quarrata, che con le sue attività proporrà uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe, il Bike Test organizzato da Amiata E-Bike e dimostrazioni di soccorso della Misericordia di Castel del Piano, lo spazio "Culture dal mondo" gestito da Genuino Amiatino.

Occasione speciale della Notte Bianca sarà l'apertura della mostra "I mestieri del passato’, esposizione di attrezzi e oggetti della montagna amiatina" a cura di Susanna Nanni e Carlo Morganti, trasferita temporaneamente da Bagnoli (Arcidosso) e allestita a Castel del Piano a Palazzo Nerucci. Durante la Notte Bianca si potrà partecipare anche tramite i social seguendo la pagina Facebook e Instagram ‘Nuova Pro-Loco Casteldelpiano’ e lasciando un segno nella notte al punto "White Night Selfie".

In attesa del palio dell'8 settembre, il calendario estivo di Castel del Piano si chiude con un evento che rappresenta anche un momento di collaborazione di tutte le componenti del paese: esercenti, cittadinanza, associazioni, amministrazione comunale, centro commerciale naturale e pro loco. Una grande festa dedicata ai visitatori e alla popolazione amiatina. Una notte d'estate che fa venire la voglia di tornare a Castel del Piano, la Notte Bianca 2019.

Per informazioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefono 3803326975.