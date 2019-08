‘Vinellando’ compie venti anni e festeggia facendo incontrare le eccellenze locali con il Franciacorta

Magliano in Toscana:Venti anni celebrati con il patrocinio del Parlamento Europeo ed un gemellaggio con il Franciacorta. La ventesima edizione di Vinellando, l'evento organizzato dal 23 al 25 agosto prossimi dal Comune di Magliano e dedicato da sempre all'eccellenza enologica del territorio, cioè il Morellino di Scansano, torna con una tre giorni intensa e che apre le sue porte al confronto con un'altra realtà di pregio votata al vino, ma in questo caso con le bollicine.

“Sarà una ventesima edizione di grande fascino, ma anche di qualità – commenta il sindaco di Magliano Diego Cinelli- Da un lato il riconoscimento europeo, dall'altro un vero e proprio incontro con il Franciacorta che sarà di grande impatto. Devo ringraziare gli uffici che si sono prodigati per questa manifestazione, l'assessore al turismo Camilla Mancineschi ed il consigliere Massimiliano Guidi che ha reso possibile la presenza di sette aziende produttrici Franciacorta”. Vinellando avrà una sorta di anteprima giovedì 22 agosto con la cena di gala che si svolgerà al Giardino del Torrione, dove le istituzioni locali e nazionali si confronteranno con i produttori. L'evento entrerà nel vivo con le prime due serate dedicate alle 26 aziende di Morellino e con la terza che vedrà protagonisti i vini locali e, appunto, il Franciacorta.

“L'evento – afferma l'assessore al turismo ed agli eventi Camilla Mancineschi- si svolgerà in piazza del Popolo e piazza della Repubblica, dentro al centro storico, mentre fuori porta, in via XXIV Maggio si terrà una parte degli intrattenimenti”. La formula sarà molto semplice. Con cinque euro si acquisterà il bicchiere che permetterà di dedicarsi alle degustazioni. “Per Magliano - aggiunge il sindaco Cinelli- si tratta di una grande vetrina che permetterà di mettere in scena le proprie eccellenze unite alla magia del luogo. Il livello raggiunto in questi venti anni ci ha permesso di ottenere il patrocinio del Parlamento Europeo, che garantisce ulteriore prestigio al nostro appuntamento”.

Nella prima serata, quella del 23 agosto, sarà possibile degustare il Morellino di Scansano ed entrerà anche in campo la giuria, guidata dalla Scuola Europea Sommelier, che assegnerà tre premi ai migliori vini dell'annata 2017. I vincitori avranno una pagina dedicata sulla prestigiosa rivista “Il Gambero Rosso”. Nell'occasione la Commissione Pari Opportunità assegnerà un premio ad una imprenditrice del territorio il cui nome verrà annunciato la sera stessa. Il 24 agosto accanto alla degustazione del Morellino, nel Giardino del Torrione sarà possibile assaggiare anche i migliori prodotti gastronomici della provincia ascoltando la musica del duo “Chitarre Boom Boom”. La serata del 25 agosto, invece, sarà dedicata ai bianchi. In piazza Repubblica saranno protagonisti i bianchi maremmani (il costo del bicchiere è di 5 euro), in piazza del Popolo il Franciacorta che sarà degustato (acquistando un flute da 3 euro) sotto la guida dei sommelier dell'Ais. Le bollicine del vino potranno essere associate ad assaggi di caviale (8 euro) e grana (5 euro).

Numerose saranno anche le iniziative che affiancheranno l'evento, grazie alla collaborazione con il Polo Liceale Bianciardi di Grosseto che, con un concorso promosso tra gli alunni, ha realizzato il manifesto ed il logo di Vinellando 2019, riprodotto anche sui bicchieri, e la brochure dei menù della serata di gala. Nei tre giorni dell'evento si esibiranno gli studenti del Liceo Musicale diretti dalla professoressa Gloria Mazzi e la live music di Daniela Samperi e Leonardo Pruneti.

Accanto a loro si esibirà una delle eccellenze che hanno scelto il territorio, cioè il maestro Robin Stapleton che sarà al pianoforte nelle serate del 23 e 24 agosto in piazza della Repubblica ed il 25 in piazza del Popolo. Sempre nella serata di domenica al Centro Enoturistico, che si trova nella stessa piazza, andrà in scena uno showcooking dedicato al pesce e finanziato attraverso i fondi del Flag “Costa degli Etruschi”. Fuori porta, invece, in viale XXIV Maggio il 23 agosto si esibirà la band “Lost Star 5+Brass Project” specializzata in musica anni '90, la sera successiva, invece sarà la volta dei “Bop Frog”, che proporrà un repertorio anni '70 e '80. Domenica 25, invece, si svolgerà uno spettacolo di fuoco che proseguirà poi lungo le strade fino al Giardino del Torrione dove, a mezzanotte, si svolgeranno i fuochi d'artificio. Durante le tre serate si svolgerà anche un mercatino dell'artigianato.

“Siamo convinti – affermano il sindaco Cinelli e l'assessore Mancineschi- che la ventesima edizione di Vinellando sarà ricordata dai maglianesi e dai turisti, ma segnerà anche un ulteriore salto di qualità dell'evento per il prossimo futuro”.