Dilettando: ‘Caterina Calieri conquista la puntata di Pitigliano

Pitigliano: E’ stata Caterina Calieri a vincere la puntata nella città del tufo. Registrata alla vigilia di Ferragosto grazie alla ProLoco L’Orso di Pitigliano e alla amministrazione comunale, la popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini ha visto piazzarsi al secondo posto il gruppo di sincrofreestyle delle Rave in The Grave con il duo Marco e Sara di salsa cubana e bachata.

Medaglia di bronzo per l’altro gruppo di break dance gli X Force, mentre il premio Simpatia è stato assegnato al poeta di casa, Gianluca Mambrini. Caterina Calieri, una giovane cantante di Firenze, già conosciuta nel contesto di Dilettando, per aver conquistato il secondo posto alla finalissima della edizione 2018, ha subito messo una grossa ipoteca sulla vittoria presentandosi con “Valeria”, un brano in italiano della cantante albanese Elsa Lila.

La puntata è scorsa via con grande ritmo e divertimento grazie alle incursioni di Argia e di nonno Mario (Davide Denci) che hanno fatto da contraltare alla gioventù delle vallette, Giada Ciarpi e Lindsay La Mantia. Esilaranti le macchiette e gli scambi orchestrati dai due personaggi anche con la complicità di Tonio il Maremmano, icona alla quale ha dato vita Luca Ceccarelli. Il pubblico presente in piazza delle Repubblica è stato rapito dalla bravura dell’ospite, Luigi Colantuono, in arte Flysugar, perfetto sosia di Zucchero Sugar Fornaciari che ha mostrato le sue qualità canore interpretando un medley del famoso cantante. In realtà tutta la puntata ha regalato tanti momenti di spettacolo puro grazie agli altri concorrenti, i cantanti Luigi Tomassetti, Federica Molinaro,i barzellettieri Alvaro Bonelli e Antonella Ganozzi e il trombettista Alberto Bacci.

Per tutti loro esiste la possibilità del ripescaggio grazie al contest de Il Giunco. “E' stata una serata in cui - hanno commentato il sindaco Giovanni Gentili e il presidente della ProLoco Massimiliano Maggiolini - attraverso lo spettacolo abbiamo promosso il nostro territorio e fatto divertite il numeroso pubblico che ha gremito la piazza, fino al verdetto finale.

Un format quello di Dilettando che vorremmo ripetere ancora”. In tv la sesta puntata sarà visibile martedì 20 alle 21,20 su Toscana Tv (con replica domenica 25 alle ore 15) e su Siena Rv (canale 90) sabato 24 alle ore 21 (con replica domenica 25 alle ore 13).