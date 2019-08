‘Hop Summer Fest’… alla quarta edizione!

Federica Benifei e Stefano Santomauro gli ospiti di mercoledì 14 e giovedì 15 agosto.

Livorno: Nel cuore della Venezia, a Livorno, scorre birra artigianale grazie alla quarta edizione del festival che, sugli Scali delle Ancore, porta le migliori proposte italiane unite a sapori, incontri, ospiti, il “Birra boat” e la cucina popolare internazionale.

È Federica Benifei l’ospite della terza giornata di Hop Summer Fest, il festival della birra artigianale in corso a Livorno sugli Scali delle Ancore, nel quartiere Venezia, con epicentro il Bad Elf Pub. Classe 1993, nipote dei partigiani Garibaldo e Osmana Benifei, Federica è recentemente salita alla ribalta delle cronache per aver vinto il vinto il premio “Giovani Eccellenze” 2019 della Universum Academy della Svizzera.

Si tratta di un riconoscimento riservato ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che si sono distinti in vari settori, dalla ricerca, allo spettacolo, dallo sport al lavoro. Federica Benifei si è imposta in virtù di un progetto legato alla donazione del sangue cordonale a scopo di trapianto. Parlerà di questo durante il Birra Boat delle 21.30, così come del suo legame con Livorno e la sua famiglia, partecipando alla degustazione che, coinvolgendo tutto l’equipaggio a bordo, sarà guidata dall’esperto di birra artigianale Renato Nesi assieme a uno dei mastri birrai partecipanti al festival, che durerà fino al 15 agosto. Per salire a bordo del Birra Boat serve prenotarsi in tempo chiamando il numero 3405003356. Partenza alle 21.30 con ritrovo al Bad Elf Pub; il costo per il tour (che attraversa i fossi e dura circa 50 minuti) è di 10 euro, con posti disponibili fino a esaurimento.

Giovedì 15 agosto, per l’ultima serata della quarta edizione di Hop Summer Fest, sarà l’attore e autore comico livornese Stefano Santomauro lo special guest, mentre nelle due prime serate della manifestazione è toccato al regista Paolo Virzì e a Simone Cantoni (giornalista, autore e specialista in degustazione e abbinamento).

Dalle 19 fino all’una di notte accesso libero per tutti a Hop Summer Fest, dove si possono conoscere le migliori realtà birrarie nazionali parlando direttamente con i produttori, facendosi guidare fra le innumerevoli birre artigianali presenti, in un grande viaggio tra diversi sapori, ricordando che il Bad Elf ha un’accurata selezione di oltre 80 birre artigianali in bottiglia o provenienti da birrifici indipendenti e da piccole realtà di tutto il mondo, con particolare attenzione riservata a Belgio e Gran Bretagna.

Sono 8 i birrifici presenti con i loro stand nello spazio del Bad Elf Pub, pronti a guidarvi nell'assaporare le birre artigianali più particolari: Fermento Libero, Birrificio L’Olmaia, Orzo Bruno, Birrificio Indipendente Elav, Toptà, Birrificio Sagrin, Birrificio artigianale Mosto Dolce, Birrificio artigianale trentino FON!

In più, ogni sera, appuntamento fisso alle ore 19 con il Beer Coach: su prenotazione Renato Nesi accompagna un gruppo di persone alla scoperta delle birre e dei birrifici presenti al festival, con assaggi guidati e aneddoti. La cucina del Bad Elf risponde a qualsiasi esigenza del palato, preparando cibo da asporto da mangiare nei tavoli esterni del Bad e sui muretti degli Scali, spaziando dagli hamburger, al cacciucco alla birra, alle specialità britanniche e Tex-Mex, con attenzione anche all'offerta vegetariana e vegana.

L'Hop Summer Fest porta avanti la tradizione plastic free del Bad Elf quindi utilizzerà il Bicchiere Amico, bicchiere speciale di materiale non plastico ecosostenibile con una struttura simile al vetro, che sarà possibile riutilizzare versando una caparra di 1 Euro. Il Bicchiere Amico Hop Summer fest edition avrà una sua grafica speciale. Come nelle edizioni precedenti sarà utilizzato il sistema dei gettoni, ma soltanto per acquistare birre all'interno delle iniziative dell'Hop.

Per tutte le informazioni: 3518456007 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.badelfpub.it/hsf2019/ - Pagina Facebook “Hop Summer Fest”.