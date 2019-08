Albinia tra presente e futuro

di Vittorio Patanè



Albinia: Albinia futuro a tinte rosa. Il sodalizio del presidente Cristiano Vettori e del direttore sportivo Vaselli sta gettando le basi per un futuro solido e roseo.

La squadra: la preparazione al campionato procede senza intoppi, la rosa sta lavorando dal giorno 7 Agosto, agli ordini del mister Luciano Tommasi, l'ottica è quella di farsi trovare pronti già il 1 Settembre, quando l'undici rossoblù esordirà in Coppa Toscana , uno degli obiettivi importanti dichiarati dalla dirigenza oltre , naturalmente, che al campionato. La prima amichevole per capitan Sgherri e soci è fissata con il Fonteblanda al Combi di Albinia giorno 17 Agosto. Data ancora da stabilire. Un test, che potrà dare indicazione a mister Tommasi sul grado di preparazione della squadra, sulla somatizzazione di schemi, sull'affiatamento del gruppo.

La dirigenza: l'arrivo o meglio il ritorno di Luca Vaselli in società certamente comporta un valore aggiunto. Vaselli è conoscitore come pochi del mondo del calcio dilettantistico maremmano, la sua presenza significa anche l'avvicinamento di un certo mondo imprenditoriale , che dovrebbe garantire all'Albinia qualche sponsor in più. La possibilità di poter spendere, e in questo senso le potenzialità della rosa dell'Albinia sono li a dimostrare quanto affermato. Da qualche giorno poi, si vocifera dell'inserimento nello staff dirigenziale di un pezzo da novanta del calcio dilettantistico toscano, ovvero di Mario Bacci, per anni team manager del Castelfiorentino, squadra per anni satellite della Fiorentina , dove ha svolto un ottimo lavoro. Bacci , albiniese, che ha la casa anche ad Albinia, pare aver dato la sua disponibilità ad entrare nello staff societario consapevole delle ambizioni di questa nuova Albinia, chiaramente ambiziosa. Se sono rose fioriranno, ma l'accordo tra le parti sembra essere molto vicino.

Infine , è in pieno svolgimento, “La Sagra della Grigliata", che chiuderà i battenti lunedì 19 Agosto. La kermesse gastronomica sta riscuotendo un grosso successo, tante le presenze fin qui registrate , grazie alla prelibatezza dei piatti , alla bravura della cucina dove spiccano Antonella Benelli e Laila , supportate da uno staff di primo ordine e dall'impegno di tante persone vicine all' Albinia calcio. Una sagra ritornata ai fasti di un tempo, dove il rapporto qualità / prezzo, è senza dubbio uno dei valori aggiunti. Come dire, per finire in tema, che gli ingredienti , per una grande stagione dell'Albinia , ci sono tutti.