Grey Cat Festival: â€˜SILENT KING BIG BANDâ€™

Grey Cat Festival: ‘SILENT KING BIG BAND’

Continua la nuova edizione di Grey Cat Festival. Penultimo appuntamento di una appassionante maratona musicale che ha coinvolto grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio. Lunedì 12 agosto, al Parco di Fonte Vandro di Sassofortino, il concerto dell’orchestra diretta da Alberto Solari, la Silent King Band.

Sassofortino: La Silent king big band, nata da un progetto del trombonista Alberto Solari, è l orchestra didattica di ritmi moderni della RE.MU.TO.(Rete Musica Toscana). La big band che ha debuttato a giugno del 2018, è composta da 21 giovani e giovanissimi musicisti provenienti da tutta la toscana, ha giá al suo attivo diversi concerti ed il repertorio, orientato verso alcune sfumature del jazz, comprende arrangiamenti originali che danno spazio ai giovani solisti. L’orchestra è al suo primo vero tour che questa estate si concluderà con alcuni concerti in Sicilia.

Si tratta di una formazione di studenti di musica selezionati provenienti da istituzioni accademiche come licei musicali, conservatori e scuole di musica a indirizzo moderno. La SKBB, che si presenta con l'organico di una vera e propria big band nasce come un laboratorio di esperienza per un ensamble contemporaneo, affrontando nel repertorio varie componenti della musica moderna per grandi formazioni: jazz, Rhythm and Blues o il pop-rock arrangiato per le grandi orchestre degli anni '70, cosicché trovano posto nel repertorio brani come un medley swing del Trio Lescano, Manteca, Aquarius, un omaggio a Lucio Battisti, Fame, When I Fall in Love e anche brani originali. Inoltre, l'orchestra offre diverse tipologie di formazioni in modo da potersi adattare a differenti contesti: essa infatti può esibirsi sia in versione interamente strumentale che accompagnata da una cantante solista, oltre che da un coro di voci bianche.

Video:http://silentkingbigband.strikingly.com/?fbclid=IwAR00LuKKPpM_7AoBhSe1J0XPffABgoR1HOF8OuLxlTU97p2n8hT-ZiI4Ql8#home

Prima del concerto: in programma una cena nel parco a cura di Pro Loco Sasso e Forte