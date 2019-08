Linee ferroviarie turistiche: In arrivo 94Mila euro per la stazione di Monte Antico

Civitella Paganico: Con 94.000 euro tratti da fondi europei relativi al progetto 'TRENO programma interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020' saranno avviati i primi lavori di riqualificazione per il complesso della stazione ferroviaria di Monte Antico, nel Comune di Civitella Paganico, con l'obiettivo di affiancare alla stazione ferroviaria una vera e propria ciclo-stazione.

Lo schema di un accordo che sarà firmato prossimamente dalla Regione Toscana e dal Comune di Civitella Paganoico è stato approvato ieri dalla Giunta regionale toscana, su proposta dell'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

"Abbiamo scelto di investire nella riqualificazione della stazione di Monte Antico - spiega Ceccarelli - perchè si tratta di un immobile che, per le grandi dimensioni e la posizione, è potenzialmente adatto ad ospitare tante attività, anche collegate al cicloturismo ed alla Ciclovia Due Mari. Tramite Monte Antico, infatti, si possono collegare la ciclovia Due Mari e La ciclovia Tirrenica. Affiancando alla stazione ferroviaria una ciclostazione, potremo creare un efficiente punto di scambio intermodale".

L'assessore ha inoltre ricordato che il progetto europeo TRENO, collegato al programma interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020, ha come finalità la promozione e valorizzazione delle linee ferroviarie con valore turistico e dei treni storici. "In Toscana - ha detto - sono tre le linee ferroviarie coinvolte: la Cecina-Saline, la Lucca-Aulla e la parte grossetana della Siena-Grosseto.

Questo progetto si concentra sulle province costiere e può andare a beneficio solo di territori che hanno uno sbocco a mare, ma la Regione è comunque attiva anche su altri fronti per valorizzare le linee ferroviarie minori, infatti, dopo i bandi del 2014 e 2015 e le ulteriori iniziative sostenute nel 2017 e nel 2018, anche nel 2019 la Regione continua a scommettere sulla valorizzazione per fini turistici e sociali delle linee ferroviarie che hanno indici di frequentazione bassi, ma che si trovano in contesti di elevata valenza storica, culturale, ambiental e e paesaggistica, cofinanziando nuovi progetti proposti dai territori".