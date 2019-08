L'Eremo di San Guglielmo a Castiglione della Pescaia recupera bellezza

Assegnati alla ditta Antonio Lauria alcuni lavori di restauro. Sarà sistemato il pavimento e l'altare.

Castiglione della Pescaia: Il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ha assegnato alla ditta Antonio Lauria alcuni lavori urgenti di restauro dell'Eremo di San Guglielmo a Castiglione della Pescaia.

L'intervento prevede la sistemazione del pavimento in "cocciopesto" con l’utilizzo e la stesura di frammenti di cotto ottenuti dalla triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto e levigatura finale a mano. Il lavoro sarà realizzato in maniera tale di identificare la zona ossario rispetto alla restante pavimentazione.

Il restauro prevede, inoltre, la ricostruzione della base dell'altare e la ricollocazione della mensa in pietra esistente.

La ditta Antonio Lauria di Grosseto ha una notevole esperienza in lavori di recupero e restauro di edifici storici in Toscana e in tutta Italia. Da segnalare gli interventi di Palazzo Campetelli di San Gimignano, il recupero del Palazzo della Regione Friuli a Trieste e dell’Archivio Notarile di Stato a Firenze, la sistemazione della Torre medievale Falconiera a Mantova e del faro della Rocchetta di Piombino, infine, i lavori attualmente in corso nella sede della Normale di Pisa.

Le rovine del convento, si trovano in località “boschetto“, a Castiglione della Pescaia. La chiesa dove saranno realizzati i restauri ha un impianto romanico a navata unica con un altare secentesco.

"San Guglielmo arrivò nei boschi di Castiglione della Pescaia intorno all'anno 1000, e si stabilì nella valle, sotto Buriano, del tutto deserta, chiamata dagli abitanti Valle Mala oggi Malavalle. La leggenda narra che Guglielmo in quel luogo uccise un drago che terrorizzava la popolazione qui fu edificato il Romitorio. Il monastero fu costruito intorno al 1200 e divenne uno dei principali centri spirituali della Maremma".