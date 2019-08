‘Lirica sotto il Castello’: Notte di San Lorenzo incanta Montemassi

Roccastrada: E’ un luogo fiabesco, Montemassi. E come in ogni favola c’è una colonna sonora: quella di altissimo livello che si potrà udire nella notte di San Lorenzo sotto l’antico castello. “Lirica sotto il castello” è alla sua seconda edizione e vedrà protagonisti, presentati da Giulio Santi, la soprano Simona Parra, il tenore Simone Mugnaini, la mezzosoprano Catia Pizzi, accompagnati al pianoforte dal maestro Ettore Candela.

Artisti di gran calibro, toscani che hanno calcato i teatri mondiali più prestigiosi e che incanteranno la notte delle stelle cadenti con un repertorio che va dalla Traviata ed il Trovatore di Verdi all’Amico Fritz di Mascagni, da Rossini a Giordano, Leoncavallo, Bizet, Puccini, Hoffenbach. Lo spettacolo, organizzato da Arci e patrocinato dal Comune di Roccastrada, si annuncia come uno dei più importanti eventi culturali dell’estate toscana per le qualità canore ed il prestigio del terzetto, nonché per la fama e la bravura del pianista.

L’appuntamento è il 10 agosto alle ore 21 in piazza S.Andrea, l’ingresso è 10 euro; informazioni e prenotazioni al numero 3496724810.