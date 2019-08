‘Dilettando’: Otto i premiati a Massa. Vincono Gabriele Milani e la cantante Costanza Monaci

Massa Marittima: Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, presentata da Carlo Sestini, premia a Massa Marittima otto esibizioni su dodici.

Domani sera (martedì 6 agosto) alle 21,15 la puntata va in onda su Toscana Tv. La giuria non riesce a scegliere tra le performance tutte di altissimo valore e assegna ben otto premi. A Dilettando può succedere anche questo, mettendo in grande difficoltà l’organizzazione. Nella puntata massetana, voluta dalla sezione Avis di Massa Marittima, è accaduto quello che mai era avvenuto. Due vincitori, tre esibizione al secondo posto, una al terzo porto e due premi simpatia.

In totale otto riconoscimenti su dodici esibizioni complessive, un vero e propio record, mai successo in sedici anni. Ma andiamo con ordine. A vincere sono stati la cantante Costanza Monaci, con il brano “I put a spell on you” e la magica tromba di Gabriele Milani, accompagnato da Francesco Del Mecio al pianoforte. Medaglia d’argento per l’esibizione del cane Jack, un labrador di Liliana Tamberi e addestrato con un nuovo metodo, per il breaker Alessio Sirigatti e per la ballerina di danze caraibiche Giulia Geri.

Terza piazza, in solitario, per il gruppo di syncro dance de “Le scatenate” e premi simpatia assegnati alla cantante Rosy Porcu e al duo voce-piano “Music Girl”, Sara Romei e Chiara Mandolesi. Per gli altri concorrenti che non sono andati a premio, come Fabiana Cusumano, il Duo Meraki, Sara Benni e i Cantori di Suvereto tutti con punteggi molto alti e contenuti entro pochissimi punti, esiste la possibilità del ripescaggio per mezzo del contest de Il Giunco.

La puntata di piazza Garibaldi, che ha visto presente anche la cosplayer Valentina Serini, ha vissuto momenti di altissima intensità emotiva, con il ritorno sul palco di Ilenia Garofalo, dopo cinque mesi esatti dall’incidente in cui venne incolpevolmente coinvolta mentre attraversava le strisce pedonali a Sesto Fiorentino e il racconto della storia di rinascita di Raffaele Giuliano, trapiantato di midollo da oltre venti anni. Storie che hanno permesso di parlare dell’importanza della donazione del sangue e del plasma e di annoverare quattro nuovi donatori nelle fila della sezione massetana. Molto apprezzata l’esibizione dell’ospite, il sassofonista Aldo Milani, accompagnato dalla chitarra di Max Amazio.

Nell’occasione è stato presentato anche il collare in argento, realizzato con le medaglie di benemerenza, per il mini balestro e indossato dal piccolo Achille Montomoli. Dopo la messa in onda di martedì su Toscana Tv e la replica di domenica 11 agosto alle ore 15, le gesta dei dilettanti tornano su Siena Tv sabato 10 alle ore 21 e sempre domenica, alle ore 13.