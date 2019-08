Polo Universitario: ‘si arricchisce l’offerta didattica con il corso di laurea in Giurisprudenza’

Grosseto: Grande novità per chi studia a Grosseto: dal prossimo anno accademico si potranno seguire le lezioni del corso di Laurea in

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano. Una grande opportunità per gli studenti di tutta la provincia di seguire lezioni del corso di laurea magistrale di durata quinquennale. Il corso comprende tutti gli insegnamenti dell'ambito giuridico e consente ai laureati l'accesso alle professioni di notaio, avvocato, magistrato, o lavorare nei vari ambiti delle pubbliche amministrazioni, delle imprese commerciali o delle organizzazioni internazionali.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano è una realtà consolidata sul territorio ed ogni anno fornisce l’opportunità a molti studenti di proseguire gli studi nella loro città. Attualmente, a Grosseto, sono attivi cinque Corsi di Laurea triennali dell’Università di Siena: Economia e Commercio, Scienze Economiche e Bancarie, Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale, Infermieristica e Scienze Politiche.

Dall’anno accademico 2014 – 2015, grazie alla teledidattica, gli studenti grossetani hanno la possibilità di seguire i corsi in diretta dalle aule dell’Università di Siena. Le lezioni sono svolte in teledidattica sincrona, che permette l’interazione simultanea tra il docente e gli studenti, peraltro già in uso nelle più importanti ed all’avanguardia Università del mondo. Questo sistema permette di assistere alle lezioni dalla sede di via Ginori, attrezzata con le più avanzate tecnologie e con l’assistenza di tutor qualificati; sono disponibili anche biblioteche, laboratori, aule per lo studio sia di gruppo che individuale, ed una rete di relazioni con imprese ed istituzioni pubbliche e private nelle quali gli studenti possono svolgere periodi di stage.

I vantaggi di studiare in una realtà come Grosseto sono innumerevoli: avere tutor sempre a disposizione, una sede comoda e facilmente raggiungibile, non affollata e molto ben organizzata, nonché fruire di una città a misura d’uomo, in cui poter vivere la dimensione studentesca con maggiore serenità rispetto alle grandi città.

La Fondazione Polo Universitario rappresenta una grande opportunità anche per gli adulti che intendono riqualificarsi o completare percorsi di studi già avviati, usufruendo della sinergia con un ateneo di grande storia e prestigio come l’Università di Siena.

E' infatti di questi giorni la notizia che Siena si colloca in una prestigiosa posizione nella classifica internazionale delle Università “Europe Teaching Ranking” del “Times Higher Education”, che tiene conto di quattordici indicatori fra cui le possibilità di collocamento nel mondo del lavoro. A questo riconoscimento si aggiunge quello conseguente alla classifica elaborata dal Censis che vede l'Università di Siena ai vertici della classifica, fra i primissimi posti delle Università italiane, con ottime valutazioni in tutti gli indicatori utilizzati.

Le immatricolazioni sono aperte fino al 31 ottobre 2019

Le segreterie didattiche sono a disposizione degli studenti e delle loro famiglie fino al 9 agosto e saranno di nuovo aperte al pubblico da lunedì 26 agosto con orario: 09:00 – 14:00.

La segreteria studenti che sarà chiusa dal 12 al 18 agosto è a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì dalle anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Contatti ed info: Polo Universitario Grossetano via Ginori, 43 Grosseto, Telefono 0564 411111

www. polouniversitariogrosseto.it, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Fb: Polo Universitario Grossetano

Segreteria Studenti via Saffi, 7 Grosseto Telefono 0577/235240-41-42 - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.