Capalbio Libriâ€™â€¦ â€˜Stasera Leggoâ€™

Capalbio Libri’… ‘Stasera Leggo’

Capalbio: Venerdì 2 agosto 2019 - ore 12.00 bordo piscina Hotel Valle del Buttero via Ignazio Silone 21, Capalbio.

Saranno presenti: Andrea Zagami - direttore di Capalbio Libri e produttore dello spettacolo, Patrizia Puccini - assessore alle politiche sociali e culturali del Comune di Capalbio, Marta Mondelli e Giulia Nervi - autrici e interpreti di "Stasera leggo".

Con l'occasione verranno annunciate nuove iniziative culturali nell'ambito di Capalbio Libri, lo spettacolo ‘STASERA LEGGO’ sarà poi in scena in anteprima domenica 4 agosto alle ore 20:00 a Piazza magenta, Capalbio. Drink a seguire.

Per info: Elisabetta Castiglioni - +39 328 4112014 - Flavia Battaglia - +39 334 377 9276

PARTNERSHIP - Il festival è organizzato in collaborazione con il Comune di Capalbio, con i patrocini del Ministero per Beni e le Attività Culturali (MIBAC), della Regione Toscana, del Comune di Capalbio, dell'Associazione "I Borghi più Belli d'Italia", ha il patrocinio e il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed è promosso dall'Associazione "Il piacere di leggere". Con i partner ENEL, Intesa Sanpaolo, Aspesi, LUISS, Banca TEMA - Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo, ACEA, ibs.it, Toscana Promozione Turistica, Proietti House, Locanda Rossa, Ultima Spiaggia, Hotel Residence Valle del Buttero, La Capalbiola, Gallù, Vivaio Piante Il Pitorsino, L’Eco della Stampa, IVO tv. Collabora con il festival la libreria Palomar di Grosseto per la vendita dei libri in Piazza Magenta a Capalbio. Sono partner di Capalbio Libri i ristoranti Il Frantoio, La Porta, La Torre, Osteria Magenta 7 e Trattoria Toscana, insieme alle eccellenze del territorio Azienda agricola biologica "BorgoCiro", CapalBIOfattoria, Azienda biologica "Il Cerchio", Società agricola "Clivio degli Ulivi", Azienda artigiana "Jacobelli Liquori", Tenuta Monteti, Cantina "Monteverro", Azienda agricola "La Vigna sul Mare".

IL FESTIVAL - Capalbio Libri è una iniziativa ideata e diretta da Andrea Zagami e realizzata da Zigzag, un’agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione e produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d’impresa. Capalbio Libri è un marchio di Zigzag srl che è l'organizzatore unico della manifestazione. Capalbio Libri è anche su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Sarà possibile seguire la diretta streaming degli eventi sulla pagina facebook di Capalbio Libri e al link https://www.ivoplay.it/live/capalbio-libri-2019/