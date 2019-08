Ecco i nuovi coordinatori per la progettazione e lâ€™esecuzione dei lavori

Ecco i nuovi coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori

Consegnati gli attestati ai partecipanti al corso organizzato da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto.



Grosseto: Sono 11 i nuovi professionisti abilitati a svolgere la funzione di coordinatore per la progettazione l’esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche. Si è concluso ieri, infatti, con la consegna degli attestati il corso di formazione organizzato da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, e riservato ai liberi professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali.

I professionisti interessati hanno presentato, con l’aiuto del Collegio dei geometri di Grosseto, un progetto formativo alla Regione Toscana ottenendo il finanziamento di un voucher che ha permesso loro di partecipare al corso.

"Per i temi che riguardano la formazione - dice Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto - è fondamentale trovare collaborazioni con gli ordini professionali, come abbiamo fatto in questo caso con il Collegio dei Geometri. Si tratta di sinergie importanti che qualificano professionisti e imprese del territorio".



Il percorso formativo, che si è articolato in 120 ore, ha preso il via ad aprile e si è concluso con una verifica finale delle competenze acquisite. Tutti i partecipanti hanno superato la prova finale e ottenuto, così, l’abilitazione. Si tratta di Riccardo Angelini, Cesare Brugnoli, Ambra Catocci, Chiara Civitelli, Jacopo Del Dottore, Brenda Demi, Giulia Goti Giacomo Marano, Giulia Piegentili, Francesco Pucci, Gabriele Santoni.



Alla riuscita del corso ha contribuito anche l’Azienda Usl Toscana sud est che ha messo in campo risorse professionali qualificate.