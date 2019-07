Nuove postazioni di raccolta: prosegue la consegna delle 6Card

I due punti di consegna in piazzale Donatello e in piazza de Gasperi resteranno aperti fino al 9 agosto.

Grosseto: Nuove isole ecologiche informatizzate a Grosseto. Prosegue la consegna delle 6Card, le tessere magnetiche associate ad una singola utenza Tari che permettono l’utilizzo dei nuovi contenitori, nei due punti di consegna allestiti in piazzale Donatello e piazza de Gasperi.

Sino ad oggi sono già state consegnate le tessere a 2331 utenze (che rappresentano il 48,5% del totale). C’è tempo fino al 9 agosto per ritirare le 6card ai due punti di consegna che saranno aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato (compresi) dalle 7:45 alle 11 e dalle 17:15 alle 20.

Da lunedì 12 agosto la consegna delle 6Card sarà fatta presso gli uffici del Servizio ciclo dei rifiuti in via Zanardelli 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Possono ritirare la tessera solo i cittadini che hanno ricevuto a casa la comunicazione scritta dall’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana invitano i cittadini che non lo hanno ancora fatto a ritirare la propria 6Card e a rivolgersi agli uffici comunali competenti qualora sia necessario regolarizzare la propria posizione rispetto all’iscrizione al ruolo Tari.

Gli utenti che hanno già ritirato la 6Card devono utilizzare le nuove isole ecologiche informatizzate e, a seconda delle zone, il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta sarà progressivamente sospeso così come indicato dall’informativa che l’Amministrazione comunale ha dato ad ogni utenza interessata.

Da oggi, il servizio di ritiro porta a porta di carta, multimateriale e vetro è sospeso per i cittadini che devono conferire nelle postazioni di via Aldi, viale Caravaggio, viale Michelangelo, via Giotto, viale della Repubblica, piazza Donatello, via Signorelli, via Canova, via Meda, via Lazzeretti, via Vetulonia, via Porto Loretano, via Tarquinia, viale Telamonio, via de Nicola, viale Einaudi, via Papa Giovanni XXIII e piazza de Gasperi. Mentre rimane ancora attivo il servizio di ritiro porta a porta di organico e indifferenziato.

Per i cittadini che devono conferire nelle postazioni di via Orcagna, via privata Salvator Rosa, via Mantegna, via Saragat, viale Einaudi, via Segni, via Gronchi, via Sauro, viale Giulio Cesare, via Fiesole, via Pian d’Alma, via Fiesole, via Preselle il servizio di ritiro porta a porta di carta, multimateriale e vetro verrà sospeso a partire da lunedì 12 agosto, mentre rimarrà ancora attivo il servizio porta a porta di organico e indifferenziato.

A partire da lunedì 16 settembre il porta a porta sarà definitivamente cessato per le vie indicate sopra e i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti esclusivamente ai cassonetti informatizzati tramite la propria 6Card personale. Fino a quel momento, anche in questa fase transitoria, sarà assicurato il rifornimento dei sacchi della spazzatura da parte di Sei Toscana (agli uffici di sei Toscana in via Aurelia Nord 221 martedì e giovedì dalle 14 alle 16.30 e mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 portando la carta d'identità): sia per chi compie la raccolta dell'organico e dell'indifferenziato sia per chi di tutte le frazioni.

Il funzionamento delle nuove postazioni ecologiche è molto semplice: l’utente, dopo aver differenziato correttamente i propri rifiuti, deve premere il pulsante di apertura del contenitore da utilizzare, avvicinare la propria 6Card al display, conferire i rifiuti e poi richiudere il contenitore.

“Gli educatori ambientali del Servizio ciclo dei rifiuti torneranno nelle postazioni a settembre per proseguire nell'attività di informazione rivolta ai residenti – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Ambiente Simona Petrucci -: oltre 1.000 persone nell'ultimo mese si sono rivolte al personale dell'Ufficio Ambiente presente alle nuove postazioni, questo per chiedere chiarimenti sul sistema e sulla raccolta differenziata in generale”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto ai numeri 0564 488877, 0564 488876, 0564 488663, 0564 488664, 0564 488472.

È inoltre possibile scaricare le app Grosseto CLEAN e 6app, disponibili su Google Play e App Store.