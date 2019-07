‘Festa della Musica di Chianciano Terme: Tempo di bilanci’

Ottimi risultati per la ventesima edizione della festa organizzata dal Comitato E20, nonostante il weekend funestato dal maltempo.

Chianciano Terme: Si è chiusa la ventesima edizione della Festa della Musica di Chianciano Terme, che ha fatto registrare il sold-out al Palamontepaschi anche nelle serate di sabato e domenica, quando il maltempo che si è scatenato su tutto il territorio non ha impedito ai volontari del Comitato E20 di garantire tutti i concerti in programma e i servizi di ristorazione alle centinaia di persone accorse al Parco Fucoli.

Il festival a ingresso gratuito ha portato dal 24 al 28 luglio sul palco del Palamontepaschi tanti artisti di alto livello, tra cui il rapper Luché, i francesi Deluxe, i salentini Sud Sound System e le leggende del son cubano, il Gruppo Cumpay Segundo de Buena Vista Social Club, che hanno fatto ballare tutto il pubblico della festa, sapendo coinvolgere diverse fasce d'età e tanti gusti musicali.

Il maltempo che si è scatenato in Toscana nelle giornate di sabato e domenica, e che ha causato la cancellazione di tanti eventi, non ha infatti scalfito l'impegno dei circa 220 volontari dell'associazione organizzatrice, il Comitato E20, che non si sono fermati nonostante le difficoltà e hanno spostato gli allestimenti degli stand gastronomici per mantenere il pubblico al coperto e continuare a offrire i tanti servizi della festa.

“Siamo felici dei risultati, le presenze sono state numerose anche nelle giornate di maltempo, segno evidente che l'impegno profuso per la ventesima edizione ha dato i suoi frutti. – dichiara il Presidente Giacomo Benicchi – Forse è stata l'edizione più bella in assoluto, con un cartellone di artisti importanti e dei concerti di alto livello, in cui l'impegno dei tanti volontari ha garantito il successo di tutte le serate, nonostante il maltempo.”

Quella che si è appena conclusa è stata quindi un'edizione che ha degnamente festeggiato i primi venti anni di Festa della Musica, con dei passi in avanti nei confronti dell'impegno ecologista e una crescita costante della partecipazione. Il Comitato E20 ha infatti sempre puntato sull'elevata qualità dell'offerta musicale, rigorosamente a ingresso gratuito, e il pubblico ha dimostrato di gradire la scelta, riempiendo il Palamontepaschi.

“Ringraziamo il Comune di Chianciano Terme, l'Associazione Albergatori e le Terme di Chianciano, Fotosintesi Lab Project e tutta la cittadinanza che ha risposto positivamente alla festa. – conclude Giacomo Benicchi – Il ringraziamento più grande va a tutti i volontari per il loro straordinario impegno che ci ha concesso di vivere un'edizione così positiva, e puntiamo a migliorare ancora per il futuro.”