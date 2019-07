Maltempo: E-Distribuzione, verso la normalizzazione del servizio elettrico in Toscana

Firenze: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che il servizio elettrico in Toscana, con particolare riferimento alla zona di Arezzo e provincia fortemente colpita dal fenomeno di maltempo (oltre ad alcune aeree delle province di Firenze, Siena, Grosseto e Lucca), sta tornando alla normalità con le ultime situazioni sparse in via di risoluzione.

E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione le Prefetture, la Protezione Civile, i Comuni e tutte le Istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.