Arriva la ‘Spiga verde’ per Castiglione

Castiglione della Pescaia: Da oggi giovedì 25 luglio, la bandiera della “Spiga Verde” che la Confagricoltura e la Fee Italia - Foundation for Environmental Education, la stessa che conferisce la Bandiera Blu, assegnano a quelle realtà italiane, che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile.

La candidatura presentata nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale è stata accolta dopo che una commissione giudicatrice ha verificato come viene effettivamente valorizzano lo sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio.

Con l’ufficializzazione della cittadina costiera all’interno di questa speciale graduatoria giunta alla quarta edizione, dove rientrano complessivamente 42 località italiane, la Toscana sale nel gradino più alto del podio per il numero di comuni certificati insieme a Marche e Piemonte.

«L’attività di salvaguardia e tutela ambientale del Comune – afferma soddisfatto il sindaco Giancarlo Farnetani – è all’avanguardia e attenta a tutte le sue sfumature, non poteva quindi mancare la valorizzazione delle risorse naturali locali, per questo abbiamo presentato la candidatura alla “Spiga Verde”, consapevoli che potevamo rientrare nei parametri rigidi e obbligatori richiesti da questa certificazione».

«Per essere un Comune Spiga Verde – spiega la vicesindaca Elena Nappi che questa mattina ha preso parte alla cerimonia nella sede romana della Confagricoltura ritirando la bandiera – è necessario rispondere positivamente a molti indicatori ben definiti che vanno dalla partecipazione pubblica, all’educazione allo sviluppo sostenibile, al corretto utilizzo del suolo, alla presenza nel territorio di produzioni agricole tipiche, alla sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, alla qualità dell’offerta turistica».

Fanno parte dell’analisi compiuta dalla Fee e Confagricoltura anche la gestione degli impianti di depurazione, l’attenzione alla raccolta differenziata, la valorizzazione delle aree naturalistiche e del paesaggio così come l’arredo urbano e l’accessibilità.

«Partendo dal nostro mare – sostiene la vicesindaca – che da oltre un ventennio ottiene la Bandiera Blu proprio dalla Fee per la costante attenzione nel salvaguardarlo, come amministratori di questo Comune non possiamo non tener conto dell’altrettanta fortuna che abbiamo guardando la ricchezza del nostro entroterra e le potenzialità della sua agricoltura. Il lavoro portato avanti da questi imprenditori è da sempre sinonimo di sostenibilità ambientale».

«E’ in aumento in tutta Italia – assicura Federico Mazzarello, assessore all’Agricoltura della cittadina balneare – la richiesta di prodotti alimentari di qualità. Gli imprenditori agricoli di Castiglione della Pescaia sono da sempre attenti a questa esigenza che rientra nel loro bagaglio culturale».

«L’importanza dell’attività agricola – conclude Mazzarello – fa parte di un processo di sostenibilità dei territori e la diffusione di tutte quelle buone pratiche vecchie e nuove che le aziende già effettuano o sperimentano portano al loro coinvolgimento negli aspetti ambientali, economici e sociali».