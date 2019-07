Dilettando: ‘La piazza del Duomo di Massa protagonista della quarta puntata’

Massa Marittima celebra Dilettando, ospitando le quarta puntata della edizione 2019. Grazie alla sezione Avis, con la collaborazione del Comune e della Società dei Terzieri, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv arriva nella città del balestro martedì 23 luglio, dove a partire dalle ore 21 sul palco allestito sul sagrato del duomo, in piazza Garibaldi, si alterneranno cantanti, ginnasti, ballerini e musicisti per regalare una serata all’insegna dell’arte e del divertimento.

Ospite della puntata il sassofonista Aldo Milani che sarà accompagnato alla chitarra da Max Amazio. Insieme a Carlo Sestini e a Paco Perillo saliranno sul palco, la cosplayer Valentina Serini e le vallette, Giada Ciarpi e Francesca Magdalena Giorgi, con la partecipazione di Ilenia Garofalo, che rientra nella famiglia di Dilettando dopo il terribile incidente cui è stata vittima.

”Quella di Massa - commenta Carlo Sestini - sarà una puntata dalle forti emozioni che invito tutti a vivere insieme a noi nella piazza più bella del mondo.”

Quella massetana andrà in onda su Toscana Tv martedì 6 agosto alle 21,15 e in replica l’11 agosto alle 15, mentre su Siena Tv è programmata sabato 10 agosto alle 21 e in replica domenica 11 alle ore 13.