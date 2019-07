â€˜Somministrazione generi ristoroÂ attraversoÂ distributori automatici e semiautomaticiâ€™

‘Somministrazione generi ristoro attraverso distributori automatici e semiautomatici’

P ronto l’avviso per l’affidamento del servizio.



Grosseto: È pubblicato sul sito del Comune di Grosseto (nella Home page, sezione Novità) l’avviso per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro attraverso distributori automatici e semiautomatici.

Nello specifico si tratta di distributori automatici e semiautomatici a capsule, nonché di erogatori d’acqua potabile da installare negli uffici comunali, scolastici e altri edifici pubblici di proprietà comunale.



La concessione avrà la durata di 5 anni. Per le domande c’è tempo fino 1° agosto.



Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate attraverso il Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (Start)accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.



Per informazioni tecniche sulle modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici Start e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (tel. 0810084010) o all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .